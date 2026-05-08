Η παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση στο Ιράν φαίνεται πως αλλάζει δραματικά τις ισορροπίες στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα, με την Κίνα να αμφισβητεί πλέον ανοιχτά την ικανότητα των ΗΠΑ να διατηρήσουν την ηγεμονία τους, φτάνοντας μέχρι του σημείου να αποκαλεί την υπερδύναμη «κουτσό γίγαντα».



Σύμφωνα με Κινέζους αναλυτές, ο πόλεμος έχει εξαντλήσει σε τέτοιο βαθμό το αμερικανικό οπλοστάσιο, ώστε η Ουάσιγκτον να μοιάζει πλέον με «γίγαντα που κουτσαίνει», αδυνατώντας να προστατεύσει ταυτόχρονα την Ταϊβάν.

Το κόστος της εμπλοκής στο Ιράν

Από την έναρξη των εχθροπραξιών στα τέλη Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ έχουν καταναλώσει περίπου το ήμισυ των πυραύλων κρουζ stealth μεγάλου βεληνεκούς που διέθεταν. Παράλληλα, έχουν εκτοξεύσει δεκαπλάσιο αριθμό πυραύλων Tomahawk από αυτόν που προμηθεύονται ετησίως. Αυτή η μαζική αποστράγγιση πόρων αποκαλύπτει μια σημαντική αδυναμία της αμερικανικής στρατηγικής: την αδυναμία της βιομηχανίας να αναπληρώσει το οπλοστάσιο με την ταχύτητα που απαιτεί μια έντονη και διαρκής σύγκρουση.

Η Ταϊβάν στο στόχαστρο

Η κινεζική πλευρά εκτιμά ότι η στρατιωτική «αύρα» των ΗΠΑ έχει υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα. Εάν η Ουάσιγκτον δυσκολεύεται να επιτύχει μια γρήγορη νίκη απέναντι σε μια περιφερειακή δύναμη όπως το Ιράν, τότε η πιθανότητα επιτυχίας απέναντι σε έναν ισότιμο ανταγωνιστή όπως η Κίνα μειώνεται δραματικά. Αυτή η πεποίθηση δίνει στον Σι Τζινπίνγκ ένα ισχυρό πλεονέκτημα ενόψει της συνάντησης κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ, με το Πεκίνο να πιέζει για μείωση της στήριξης προς την Ταϊβάν.

Η απάντηση της Ουάσιγκτον

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος και κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι απορρίπτουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Τονίζουν ότι η αποτρεπτική ισχύς των ΗΠΑ παραμένει ακλόνητη, υπογραμμίζοντας τις επιτυχίες των ειδικών δυνάμεων στο Ιράν και τον πλήρη έλεγχο των αιθέρων. Επιπλέον, σημειώνουν πως η υπεράσπιση της Ταϊβάν βασίζεται σε διαφορετικού τύπου οπλικά συστήματα, τα οποία δεν έχουν επηρεαστεί από τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Γεωπολιτικά μηνύματα προς συμμάχους

Πέρα από το στρατιωτικό σκέλος, η Κίνα χρησιμοποιεί την κατάσταση για να στείλει μηνύματα στους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι πλέον αξιόπιστος εγγυητής ασφάλειας.



Η αίσθηση ότι η Αμερική αγγίζει τα όρια της παγκόσμιας στρατιωτικής της παρουσίας ενθαρρύνει το Πεκίνο να γίνει πιο διεκδικητικό στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, χρησιμοποιώντας τακτικές «γκρίζας ζώνης» για να εδραιώσει την κυριαρχία του, σύμφωνα με άρθρο των New York Times.