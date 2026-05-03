Η κινεζική κυβέρνηση ξεκαθάρισε χθες Σάββατο πως δεν πρόκειται να συμμορφωθεί προς τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε πέντε κινεζικές εταιρείες που κατηγορούνται ότι αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, του οποίου η Κίνα είναι εισαγωγέας-κλειδί.

Τους τελευταίους μήνες, με σκοπό να στερέψει τις πηγές χρηματοδότησης του Ιράν, η Ουάσινγκτον ενισχύει τις κυρώσεις σε βάρος κινεζικών διυλιστηρίων, που προμηθεύονται αργό σε χαμηλές τιμές από την Τεχεράνη.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου, με εντολή του που αφορά τις κυρώσεις οι οποίες επιβλήθηκαν χωριστά από την περασμένη χρονιά, τονίζει πως τα αμερικανικά μέτρα «δεν πρέπει να αναγνωριστούν, ούτε να εφαρμοστούν, ούτε να τηρηθούν».

Σε ανακοίνωσή του, κρίνει ότι «απαγορεύουν ή περιορίζουν κατά τρόπο ανάρμοστο τις οικονομικές, εμπορικές και συναφείς δραστηριότητες κινεζικών εταιρειών με τρίτες χώρες (…) και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τους θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις».

«Η κινεζική κυβέρνηση εναντιώνεται πάντα σε μονομερείς κυρώσεις οι οποίες στερούνται έγκρισης του ΟΗΕ και οποιασδήποτε βάσης στο διεθνές δίκαιο», συνεχίζει το κείμενο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η εντολή του υπουργείου αφορά τρεις εταιρείες με έδρα την επαρχία Σαντόνγκ (Shandong Jincheng Petrochemical Group, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical και Shandong Shengxing Chemical), καθώς και άλλες δύο με έδρα άλλες επαρχίες της Κίνας, πιο συγκεκριμένα τη Νταλιάν (Hengli Petrochemical) και τη Χεμπέι (Xinhai Chemical Group).

Προχθές Παρασκευή, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε άλλη μία κινεζική εταιρεία, κατηγορώντας τη πως εισήγαγε «δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια» αργού από το Ιράν, προσφέροντας έτσι έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Η εταιρεία αυτή, η Qingdao Haiye Oil Terminal Co., Ltd. δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου.

Οι νέες κυρώσεις ανακοινώθηκαν ενώ παρατείνεται το αδιέξοδο στις επαφές των ΗΠΑ και του Ιράν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ταξιδέψει εντός του μήνα στην Κίνα και να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.