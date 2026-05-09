Στο πόδι σηκώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/5/26) η περιοχή των Οινοφύτων μετά από έκρηξη ΑΤΜ που βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ο δυνατός θόρυβος ακούστηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα και οι δράστες φέρεται να έφυγαν με την κασετίνα με τα χρήματα, με το ποσό να προσεγγίζει τα 100.000 ευρώ, ενώ πίσω τους άφησαν μερικές εκατοντάδες καμένα χαρτονομίσματα, αξίας περίπου 2,5 χιλιάδων ευρώ.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, που καλείται να εξετάσει κάμερες και μαρτυρίες για τον προσδιορισμό του αριθμού των δραστών και τις κινήσεις διαφυγής τους.