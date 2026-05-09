Το δεύτερο συνεχόμενο και 22ο, συνολικά, πρωτάθλημα της ιστορίας του πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε με 3-1 τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, στον τέταρτο τελικό της Novibet Volley League.

Οι «πράσινοι» ήταν μπροστά με 2-1 στις νίκες και ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη με στόχο την τρίτη που θα τους έδινε και τον τίτλο, ενώ οι «ασπρόμαυροι», από την άλλη πλευρά, ήταν με την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε οπωσδήποτε να επικρατήσουν για να κάνουν το 2-2 και να οδηγήσουν τη σειρά σε 5ο παιχνίδι.

Το «τριφύλλι» ήταν αυτό που μπήκε με το δεξί στο παιχνίδι καθώς πήρε με 25-22 το πρώτο σετ, οι γηπεδούχοι όμως απάντησαν στο δεύτερο, το οποίο είχε τρομερή εξέλιξη. Το γεγονός, άλλωστε, ότι ολοκληρώθηκε με σκορ… 34-32 τα λέει όλα για τη μάχη που έγινε.

Με το σκορ στο 1-1, το τρίτο σετ ήταν καθοριστικό για την ψυχολογία και η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ήταν αυτή που το κατέκτησε με 26-24, γεμίζοντας με άγχος τους Θεσσαλονικείς.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να κάνει το 2-2 και να στείλει το ματς στο tie break, ο Παναθηναϊκός όμως ήταν καλύτερος, πιο ψύχραιμος και με 25-20 έκανε το 3-1 και πήρε τη νίκη και μαζί και το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα και 22ο συνολικά.

Τα σετ: 22-25, 34-32, 24-26, 20-25