Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί, την Παρασκευή, το Ιράν ότι θα ακολουθήσει «διαφορετικό δρόμο αν δεν υπογραφούν όλα», εγείροντας ανησυχίες για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας.

Ανησυχίες που εντείνουν και οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, τις τελευταίες ώρες, όπου η ένταση έχει ανέβει ξανά.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε εχθές ότι έχει αποτρέψει δεκάδες ιρανικά πλοία να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ έβαλε κατά δύο πετρελαιοφόρων με ιρανική σημαία, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, επιχείρησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό.

Ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για «περιορισμένη ανταλλαγή πυρών» γύρω από το στενό, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης απάντησαν σε αμερικανικά πλήγματα, χωρίς ωστόσο να θεωρηθεί ότι παραβιάστηκε η εκεχειρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο βάρος αποκτά η πιθανή επανέναρξη της επιχείρησης «Ελευθερία», δηλαδή της αμερικανικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ είχε αναστείλει προσωρινά την αποστολή, επικαλούμενος πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν. Ωστόσο, τα πρόσφατα περιστατικά φαίνεται να επαναφέρουν το σενάριο ενεργοποίησής της, ως μήνυμα ισχύος αλλά και ως προσπάθεια διασφάλισης της ναυσιπλοΐας.

Εν τω μεταξύ, ανησυχία προκαλούν οι αναφορές ότι μια μεγάλη πετρελαιοκηλίδα εντοπίστηκε στον Κόλπο, ανοικτά του νησιού Χαργκ του Ιράν, η οποία ξεπέρασε χθες τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η εξειδικευμένη εταιρεία Orbital EOS ανέφερε ότι πιθανόν έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα «πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου».

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον νότιο Λίβανο, γεγονός που αναμένεται να δυσκολέψει τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.