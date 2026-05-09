Έτοιμη για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή (10/5), είναι η ΑΕΚ, με τον Θωμά Στρακόσα να τονίζει πως η αδρεναλίνη είναι ψηλά και πως η ομάδα του πρέπει να νικήσει με οποιοδήποτε τρόπο.

Στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, οι οποίοι θα κοντραριστούν στο Καραϊσκάκη, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, η Ένωση ξέρει ότι με νίκη κόντρα στους «πράσινους» θα έχει κάνει το πιο καθοριστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου και ο τερματοφύλακάς της έκανε δηλώσεις στην Cosmote TV, όπου είπε τα εξής…

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Για εμάς είναι ξεκάθαρη η εικόνα: Με οποιοδήποτε τρόπο εμείς πρέπει να κερδίσουμε. Χάσαμε δύο σημαντικούς βαθμούς, που θα μας είχαν δώσει σίγουρα μεγαλύτερη χαρά. Όμως, τώρα στο μυαλό μας είναι μόνο η νίκη. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, όμως με τον κόσμο μας στο πλευρό μας ξέρουμε ότι είμαστε δυνατοί και θα την επιδιώξουμε».

Για το τι θα πρέπει να κάνει διαφορετικά η ΑΕΚ σε σχέση με το 0-0 στη Λεωφόρο: «Σίγουρα πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά στις αντεπιθέσεις τους, γιατί εκεί είχαμε κάποιες δυσκολίες. Στο build up θεωρώ ότι ήμασταν καλοί, δεν είχαμε επικινδυνότητα από την πλευρά του Παναθηναϊκού, δεν μας πίεζαν ψηλά. Απλά τώρα, ξέροντας ότι εμείς πρέπει να νικήσουμε, μπορεί ο αντίπαλος να νομίζει ότι είμαστε πιο εύθραυστοι σε κάποια σημεία, οπότε δεν θα πρέπει να τους δώσουμε το παραμικρό, προκειμένου να πάρουμε το ματς».

Για το αν ανεβαίνει η αδρεναλίνη με δεδομένο πως όλα θα κριθούν μέσα σε μία εβδομάδα: «Θεωρώ ότι η αδρεναλίνη είναι ψηλά εδώ και αρκετές εβδομάδες. Οπότε τώρα είναι η πιο σημαντική εβδομάδα της χρονιάς. Μάλλον από τα πιο ωραία πρωταθλήματα για τον κόσμο, οπότε είμαστε χαρούμενοι που λαμβάνουμε μέρος κι εμείς. Το σημαντικό, όμως, είναι η νίκη αύριο, όλα τα άλλα τα σκεφτόμαστε μετά».