Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί δύο ιδιαίτερα σημαντικά πλήγματα στην τελική ευθεία της σεζόν, καθώς οι Φακούντο Πελίστρι και Σβέριρ Ίνγκασον τέθηκαν οριστικά εκτός δράσης μέχρι το φινάλε των Playoffs.

Οι δύο ποδοσφαιριστές τραυματίστηκαν σε διαφορετικές φάσεις της προετοιμασίας και, μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει περιθώριο επιστροφής τους πριν το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων του «τριφυλλιού». Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στον Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του κρίσιμου αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Ίνγκασον υπέστη διάστρεμμα στην ποδοκνημική, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για το υπόλοιπο της χρονιάς, στερώντας από τον Παναθηναϊκό μια σταθερή λύση στο κέντρο της άμυνας. Αντίστοιχα, ο Πελίστρι υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό, τραυματισμός που τον αφήνει εκτός μάχης και μειώνει αισθητά τις επιλογές στα άκρα της επίθεσης.

Η απουσία τους έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη επιβαρυμένο ιατρικό δελτίο, καθώς Σάντσες και Κάτρης ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό συνεχίζουν θεραπεία. Το σύνολο των απουσιών περιορίζει σημαντικά τις λύσεις του τεχνικού επιτελείου ενόψει του ντέρμπι.

Στο προπονητικό πρόγραμμα της ημέρας, η ομάδα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνέχισε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τακτικής, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα σε μικρό χώρο.