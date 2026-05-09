Στη Γαυρολίμνη Ναυπακτίας, μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, ένα μικρό σκυλάκι παραμένει στο ίδιο σημείο εδώ και περίπου πέντε ημέρες. Κάθεται στην είσοδο της εκκλησίας και παρακολουθεί προσεκτικά ό,τι κινείται γύρω του, από διερχόμενα αυτοκίνητα μέχρι ανθρώπους που περνούν από την περιοχή.

Το ζώο δεν απομακρύνεται, ακόμη και όταν δέχεται φροντίδα από κατοίκους της περιοχής. Νερό και τροφή του αφήνονται καθημερινά, με το σκυλάκι να συνεχίζει να επιστρέφει στο ίδιο ακριβώς σημείο, σαν να περιμένει την επιστροφή κάποιου.

Η παρουσία που έγινε καθημερινή εικόνα στο χωριό

Οι κάτοικοι της Γαυρολίμνης έχουν αναλάβει τη φροντίδα του, παρακολουθώντας την παραμονή του έξω από την εκκλησία. Η παρουσία του έχει γίνει πλέον σταθερό σημείο αναφοράς στην περιοχή, καθώς το σκυλάκι δεν δείχνει διάθεση να απομακρυνθεί.

Η εικόνα του θυμίζει σε πολλούς, ιστορίες αφοσίωσης ζώων προς τους ανθρώπους τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον «Χάτσικο», που έγινε γνωστός για την πολύχρονη αναμονή του.

