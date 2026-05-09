Στις 21 Μαΐου θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix η σειρά-ντοκιμαντέρ «James» για τη ζωή και την καριέρα του Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2022-23.

Ο διεθνής Κολομβιανός επιθετικός χαφ είναι 34 ετών πλέον και τα τελευταία χρόνια, μετά την αποχώρησή του από τους «ερυθρόλευκους», έχει αγωνιστεί σε Σάο Πάουλο, Ράγιο Βαγιεκάνο, Λεόν και Μινεσότα.

Στο παρελθόν, όμως, ο Ροντρίγκες έφτασε μέχρι τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπάγερν Μονάχου, ενώ ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών του Μουντιάλ 2014. Τώρα, 12 χρόνια μετά, ετοιμάζεται για το Μουντιάλ 2026 και αποτελεί τον πρωταγωνιστή της νέας σειράς-ντοκιμαντέρ του Netflix, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Μαΐου.

Στα τρία επεισόδια που θα προβληθούν, θα δούμε τον Χάμες να μιλάει για την καριέρα του, για όλες τις μεγάλες αλλά και δύσκολες στιγμές που έζησε στα γήπεδα, ενώ θα υπάρχουν και συνεντεύξεις των Σέρχιο Ράμος, Ρανταμέλ Φαλκάο, Μαρσέλο, Λουίς Ντίας, Χοσέ Πέκερμαν και Νέστορ Λορένθο.