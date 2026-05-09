Στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού είναι πλέον ο Αστέρας Τρίπολης μετά το 1-1 στην έδρα της ΑΕΛ, η οποία παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play out της Stoiximan Super League.

Οι «βυσσινί» είχαν ένα σουτ του Φερίγκρα στο 10′ και προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο για να γίνουν απειλητικοί, οι Αρκάδες όμως ήταν αυτοί που κατάφεραν να σκοράρουν στην πρώτη τους προσπάθεια. Στο 19′ ο Μπαρτόλο έδωσε στον Αλμύρα και αυτός βρήκε τον Μακέντα, ο οποίος βγήκε τετ α τετ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Το γκολ του Αστέρα επηρέασε ψυχολογικά την ΑΕΛ καθώς χρειάστηκε κάποια λεπτά για να ανασυνταχθεί και στο 38′ κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με τον Πασά, ο οποίος τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση μετά τη σέντρα του Σαγάλ (1-1).

Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, μάλιστα, η ομάδα της Λάρισας πλησίασε στο δεύτερο γκολ αλλά οι Πασάς και Ηλιάδης δεν κατάφεραν, με σουτ, να νικήσουν τον Παπαδόπουλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 57′ ο διαιτητής σφύριξε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων για μαρκάρισμα του Παπαγεωργίου στον Μπαρτόλο, μετά την εξέταση του VAR όμως άλλαξε την απόφασή του. Λίγα λεπτά μετά, στο 64′, ο Σαγάλ πήγε για το 2-1 με πλασέ αλλά ο Παπαδόπουλος κατάφερε να αποκρούσει και από εκεί και πέρα λίγα πράγματα.

Έτσι, ο Αστέρας Τρίπολης με 29 βαθμούς είναι στο +1 από τον προτελευταίο Πανσερραϊκό, ενώ η ΑΕΛ παραμένει στην τελευταία θέση με 26.

ΑΕΛ: Βενετικίδης, Ηλιάδης (46’ Ατανάσοφ), Μπατουμπινσικά, Ρόζιτς, Πέρες (74’ Σίστο), Ναόρ, Παπαγεωργίου (64’ Όλαφσον), Φεριγκρά, Σαγκάλ (83’ Κακουτά), Τούπτα, Πασάς (83’ Γκαράτε).

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Αλάγκμπε, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπσιτς, Αλμύρας, Έντερ (88’ Τζανδάρης), Δεληγιαννίδης, Άλχο, Κετού (70’ Μουνιόθ), Μπαρτόλο (88’ Καλτσάς), Μακέντα (78’ Όκο).