«Ο χρόνος για εμάς έχει παγώσει στις 12 Μαρτίου, έχουμε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μας», είπε η Αργυρώ, η κόρη του 63χρονου οδηγού μηχανής που έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο που προκάλεσε αστυνομικός, έξω από τη Βουλή.

Ο αστυνομικός, που είχε προβεί σε σειρά παραβάσεων, είχε προφυλακιστεί και χθες αποφυλακίστηκε.

Η οικογένεια του θύματος, οργισμένη

«Πέθανε ο πατέρας μου δεύτερη φορά. Ζούμε το θάνατο του πατέρα μου δεύτερη φορά. Είναι αδιανόητο. Αισθάνομαι απροστάτευτη. Αισθάνομαι απέχθεια. Αισθάνομαι οδυνηρά. Δεν έχω να σας περιγράψω κάτι. Εγώ δεν είμαι δικαστής, εγώ δεν είμαι αρμόδια, αλλά δε γίνεται να σκοτώνεις έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, επειδή παραβιάζεις σκόπιμα και συνειδητά κάθε έννοια νομιμότητας, κάθε έννοια οδικής ασφάλειας. Είναι δυνατόν; 51 ημέρες και αυτό ήταν; Είναι έτοιμος να βγει πάλι έξω;», είπε η κόρη του 63χρονου μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα».

Το χρονικό του θανατηφόρου τροχαίου

Ήταν περίπου πέντε τα ξημερώματα, ο Θωμάς Μακρής, όπως κάθε μέρα, πήγαινε στη δουλειά του.

«Κανονικά, να πάει στη δουλειά του, αυτή την απόσταση του ενός τετάρτου, με το μηχανάκι εκείνη την ώρα; Που στην ήσυχη γειτονιά της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, η δουλειά του ήταν σχεδόν απέναντι. Έφτανε σε ένα λεπτό. Σε ένα ακριβώς λεπτό έφτανε. Χωρίς λόγο, χωρίς αιτία. Νόμιμος, καθώς πρέπει, να πάει στη δουλειά του για να βγάλει το μεροκάματο. Πεντέμισι η ώρα το πρωί».

Η οικογένεια μαθαίνει για το τροχαίο στις 9 το πρωί της επόμενης ημέρας.

«Πώς το μάθαμε; Όχι από αυτούς που θα έπρεπε να το μάθουμε. Δηλαδή, η Τροχαία, η οποία όφειλε ως είχε να μας ενημερώσει, δεν το έκανε. Εμείς ενημερωθήκαμε με τέσσερις ώρες καθυστέρηση από μία υπάλληλο του Δήμου Ξηρομέρου, εκεί που υπαγόταν η ταυτότητα του πατέρα μου. Εκείνη ενημέρωσε τη μητέρα μου και κάπως έτσι ενημερωθήκαμε κι εμείς.

Μου κάνει τρομερή εντύπωση, εν έτει 2023, με όλα τα εργαλεία και τα αναγκαία μέσα που υπάρχουν στη διαθεσιμότητα της αστυνομίας και της Τροχαίας και του κράτους γενικότερα, έχοντας πάνω σου ταυτοποιητικό έγγραφο, έχοντας πάνω σου ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που είχε ο πατέρας μου, ήταν μέσα στα πράγματα που παραλάβαμε, που λέγανε πάνω διεύθυνση, λέγανε πάνω σταθερό τηλέφωνο, να μη βρεθεί κάποιος αρμόδιος να μας ενημερώσει».

Περίμεναν με αγωνία μία επίσημη ενημέρωση για το τι είχε συμβεί.

«Επίσημη ενημέρωση από την Τροχαία δε λάβαμε ποτέ. Ακούγαμε συνεχώς τέρατα στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Το πρώτο πράγμα που ρώτησαν τη μητέρα μου, ήταν αν ο πατέρας μου ήταν μεθυσμένος, αν είχε πιει. Ένας άνθρωπος που μας καληνύχτησε 22:30 το βράδυ και πήγε στο κρεβάτι του για να σηκωθεί πέντε παρά το πρωί να πάει στη δουλειά του, τη ρώτησαν αν είχε πιει. Ακούγαμε διάφορα περί κόκκινου φαναριού, ότι ο πατέρας μου είχε παραβιάσει. Δε γνωρίζαμε. Κανένας δε μας ενημέρωσε, τίποτα».

Και μετά έρχεται το σοκαριστικό αυτό βίντεο.

«Το βίντεο το είδαμε τέσσερις μέρες μετά. Εκείνη την Κυριακή μεσημέρι. Ξυπνούσαμε με την ιδέα του πώς έγινε ένα ατύχημα. Δηλαδή σκεπτόμουν, έβλεπα συνέχεια μπροστά μου, εγώ προσωπικά, ένα ατύχημα το οποίο δεν το είχα ποτέ δει. Δηλαδή είχα σκηνοθετήσει μόνη μου κάτι που δεν είχα εικόνα. Όταν είδα το βίντεο ήμουν σε σοκ. Δηλαδή κοιτούσα επαναλαμβανόμενα την εικόνα χωρίς να μπορώ να αντιδράσω. Δεν υπάρχουν λόγια».

«Υπάρχει μόνο οδύνη. Ένας ένστολος δολοφόνος εκτελεί έναν άνθρωπο χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, χωρίς κάποιο σήμα, χωρίς τίποτα. Έτσι απλά. Δηλαδή σαν να καβαλάει ένα άτι και λέει θα πάω να σκοτώσω. Παραβιάζει το κόκκινο. Μπαίνει στο ρεύμα της αντίθετης κυκλοφορίας και στις τρεις λωρίδες και αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα. Όλο αυτό πώς μπορεί να ερμηνευτεί; Αν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ο δολοφόνος, τότε ποιος είναι ο δολοφόνος; Τι είναι ο δολοφόνος για εμάς;».

Και δεν έλαβαν ούτε μία συγγνώμη.

«Συγγνώμη δε ζητήθηκε ποτέ. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν υπήρχε συγγνώμη, δεν υπήρχε μεταμέλεια».