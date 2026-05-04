Για τη Θεσσαλονίκη, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» αποτελεί διαχρονικά κάτι περισσότερο από μια βασική υποδομή μεταφορών. Είναι το σημείο από το οποίο ξεκινά η σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με δεκάδες προορισμούς στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, λειτουργώντας ως βασική πύλη εισόδου για την πόλη, την Κεντρική Μακεδονία και ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Τα τελευταία χρόνια, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» έχει καταγράψει μια σταθερά ανοδική πορεία, ενισχύοντας σημαντικά τη διεθνή παρουσία της Θεσσαλονίκης και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Η Θεσσαλονίκη ενισχύει τον ρόλο της ως διεθνής πύλη

Από το 2016, χρονιά κατά την οποία η Fraport Greece ανέλαβε τη διαχείριση του αεροδρομίου, έως και το 2025, η διεθνής επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 64%, με περισσότερους από 2,1 εκατομμύρια επιπλέον επιβάτες εξωτερικού.

Από το 2017 μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 54 εκατομμύρια επιβάτες έχουν ταξιδέψει μέσω του αεροδρομίου «Μακεδονία», επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο για τη Βόρεια Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Σήμερα, το αεροδρόμιο συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 31 χώρες και 78 διαφορετικούς προορισμούς μέσω 40 αεροπορικών εταιρειών, ενισχύοντας σταθερά τη θέση της πόλης στον διεθνή αεροπορικό χάρτη.

Η ανάπτυξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που διαμόρφωσαν το περιβάλλον των αερομεταφορών τα τελευταία χρόνια.

Σταθερή ανάπτυξη παρά τις διεθνείς προκλήσεις

Ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρέασε σημαντικά τις ρωσόφωνες αγορές, οι οποίες παραδοσιακά είχαν ισχυρή παρουσία στη Θεσσαλονίκη, ενώ η παύση λειτουργίας των Ellinair και Astra οδήγησε σε απώλεια περίπου 700 χιλιάδων επιβατών.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική του, παρουσιάζοντας σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία πέντε χρόνια, καλύπτοντας τις απώλειες μέσα από την ανάπτυξη νέων αγορών, νέων συνεργασιών και νέων δρομολογίων.

Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν 7 στους 10 επιβάτες του αεροδρομίου, δηλαδή το 68%, προέρχονται από διεθνείς πτήσεις, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαρκώς αυξανόμενη εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης και την ενίσχυση της διεθνούς απήχησής της. Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος, η Ιταλία και η Πολωνία συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες διεθνείς αγορές του αεροδρομίου.

Η αύξηση της κίνησης πέρα από την καλοκαιρινή περίοδο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά τους περιφερειακούς μήνες, στοιχείο που αποτελεί βασικό ζητούμενο τόσο για τη Θεσσαλονίκη όσο και για τον ελληνικό τουρισμό συνολικά.

Ενδεικτικά, συγκρίνοντας τα έτη 2022-2024, το αεροδρόμιο παρουσίασε αύξηση κατά 37% την περίοδο Μάρτιος-Απρίλιος και 22% την περίοδο Οκτώβριος-Νοέμβριος, ενώ το 2025 κατέγραψε νέο ρεκόρ κατά τους περιφερειακούς μήνες με αύξηση 9,3% (Μάρτιος-Απρίλιος) και 12,1% ( Οκτώβριος-Νοέμβριος).

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η Θεσσαλονίκη αποκτά σταδιακά πιο ισχυρή παρουσία ως προορισμός city break, συνεδριακού τουρισμού και ταξιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η χειμερινή κίνηση ενισχύει τη δυναμική της Θεσσαλονίκης

Ακόμη πιο ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της χειμερινής περιόδου, όπου η διεθνής κίνηση καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο. Συγκεκριμένα, η χειμερινή περίοδος 2025-2026 παρουσίασε αύξηση 33,2% στη διεθνή επιβατική κίνηση και 29,6% στη συνολική κίνηση σε σχέση με τη χειμερινή περίοδο 2022-2023. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη στρατηγική ανάδειξης της Θεσσαλονίκης ως προορισμού για όλο τον χρόνο και όχι αποκλειστικά για τη θερινή περίοδο.

Καθοριστικό ρόλο στη συγκεκριμένη πορεία διαδραματίζει η συνεργασία της Fraport Greece με τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς και τα κίνητρα που προσφέρονται για την ανάπτυξη πτήσεων κατά τους χειμερινούς και περιφερειακούς μήνες.

Παράλληλα, το μίγμα των αεροπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο αποτυπώνει μια ισορροπημένη ανάπτυξη, με το 55% της κίνησης να προέρχεται από full service αεροπορικές εταιρείες, το 41% από low cost carriers και το 4% από charter πτήσεις.

Νέα ρεκόρ επιβατικής κίνησης και διεθνούς συνδεσιμότητας

Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά – ορόσημο για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Το «Μακεδονία» εξυπηρέτησε 7,98 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης και αύξηση 8,2% σε σχέση με το 2024. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε σημαντικά τον μέσο όρο ανάπτυξης των 14 αεροδρομίων της Fraport Greece, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3%.

Ακόμη πιο ισχυρή ήταν η εικόνα στη διεθνή κίνηση, όπου το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 5,44 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2024, τη μεγαλύτερη μεταξύ όλων των αεροδρομίων του δικτύου της Fraport Greece.

Η ανοδική πορεία επιβεβαιώνεται και από τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του 2026. Τον Μάρτιο, η συνολική επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» διαμορφώθηκε σε 526.741 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 2,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, δηλαδή περίπου 15.000 επιπλέον ταξιδιώτες.

Αντίστοιχα, στο πρώτο τρίμηνο του 2026, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1.446.298 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με άνοδο τόσο στην εγχώρια (+6,5%) όσο και στη διεθνή κίνηση (+4,2%).

Νέοι προορισμοί και νέες αεροπορικές για το 2026

Η δυναμική συνεχίζεται και το 2026, με νέες συνδέσεις και νέες αεροπορικές εταιρείες να ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Θεσσαλονίκης στον διεθνή αεροπορικό χάρτη. Το αεροδρόμιο θα συνδεθεί με δύο νέες χώρες, την Αίγυπτο και την Ιορδανία, ενώ θα υποδεχθεί τρεις νέες αεροπορικές εταιρείες: τις Animawings, Finnair και Royal Jordanian.

Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια προς Αμμάν με τη Royal Jordanian, Κάιρο και Ντουμπρόβνικ με την Aegean, Μπόλτσανο με τη SkyAlps και East Midlands με τη Jet2, ενώ η Animawings ενισχύει τη σύνδεση με τη Ρουμανία μέσω Κλουζ, Ιασίου και Τιμισοάρα.

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται οι συχνότητες σε σημαντικούς προορισμούς όπως το Άμστερνταμ και το Μπρίστολ με την easyJet, η Κοπεγχάγη με τη SAS, το Ελσίνκι με τη Finnair, το Ντίσελντορφ και η Ρόδος με τη Sky Express, καθώς και η Κωνσταντινούπολη και η Πράγα με την Aegean.

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» εξελίσσεται σταθερά σε έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες της Βόρειας Ελλάδας, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της Θεσσαλονίκης και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για ολόκληρη την περιοχή.