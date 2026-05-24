Η ελληνική βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών συνεχίζει να επενδύει δυναμικά, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, τις αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος και τις πιέσεις στις πρώτες ύλες.

Ο μεγαλύτερος κλάδος της εγχώριας μεταποίησης, με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 20 δισ. ευρώ, ενισχύει την παρουσία του τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, αυτοματοποίηση, βιωσιμότητα και καινοτομία.

Η ελληνική βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης της μεταποίησης, με περίπου 376.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους, ενώ οι εξαγωγές της αγγίζουν τα 7 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις του κλάδου συνεχίζουν να υλοποιούν μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια, δίνοντας έμφαση στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην παραγωγή προϊόντων με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Σημαντικά κεφάλαια κατευθύνονται επίσης στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, στις υγιεινές και βιολογικές επιλογές, αλλά και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μονάδων παραγωγής. Οι εταιρείες επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων και ψηφιακή ιχνηλασιμότητα, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας των προϊόντων.

Επενδυτικό κύμα σε αναψυκτικά και εμφιαλωμένο νερό

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει επενδύσει πάνω από 180 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία. Στο επενδυτικό της πρόγραμμα περιλαμβάνεται η νέα γραμμή παραγωγής PET στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου, ύψους 20 εκατ. ευρώ, αλλά και νέο Κέντρο Logistics στην Αττική, επένδυση 31 εκατ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Η νέα γραμμή παραγωγής αυξάνει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα και μειώνει αισθητά την κατανάλωση ενέργειας και πλαστικού, ενώ το νέο logistics center θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 350 φορτηγά ημερησίως, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα logistics καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, η ΧΗΤΟΣ, μέλος του ομίλου Green Beverages, ολοκλήρωσε επένδυση άνω των 7 εκατ. ευρώ στη Ζήρεια Κορινθίας για το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΗΡΕΙΑ. Η επένδυση αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητα κατά 554%, ενώ συνοδεύεται από «πράσινες» παρεμβάσεις και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Παράλληλα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων δρομολογεί επένδυση 76,8 εκατ. ευρώ στα Ιωάννινα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και τη δημιουργία νέας μονάδας ανακύκλωσης r-PET. Το σχέδιο περιλαμβάνει εκτεταμένο αυτοματισμό και χρήση τεχνολογιών AI στη γραμμή παραγωγής.

Νέα εργοστάσια και επέκταση στα γαλακτοκομικά

Η ΜΕΒΓΑΛ συνεχίζει τις επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό και στην αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας. Την τελευταία δεκαετία έχει υλοποιήσει επενδύσεις 58 εκατ. ευρώ, ενώ προχωρά και στη δημιουργία νέου εργοστασίου παραγωγής γιαουρτιού και εμφιάλωσης.

Αντίστοιχα, η ΚΡΙ-ΚΡΙ σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 26 έως 30 εκατ. ευρώ μέσα στο 2026, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την τεχνολογική αναβάθμιση των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού στις Σέρρες.

Νέα projects στα τρόφιμα και στα ζυμαρικά

Η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC υλοποιεί πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα που έως το τέλος του 2026 θα φθάσει συνολικά τα 26 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του σχεδίου δημιουργήθηκε νέα γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Κιλκίς, ενώ σημαντικό βάρος δίνεται και στη βιωσιμότητα και στην καινοτομία προϊόντων.

Η εταιρεία έχει επενδύσει σε μονάδα καύσης βιομάζας, χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας και προωθεί νέα προϊόντα, όπως η σειρά ζυμαρικών χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που προέκυψε ύστερα από πολυετή επιστημονική έρευνα.

Νέα μεγάλη επένδυση στη βιομηχανία κατεψυγμένης ζύμης

Επένδυση ύψους 21,91 εκατ. ευρώ προχωρά και η ARZYBAKE στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο αφορά τη δημιουργία πλήρως αυτοματοποιημένης μονάδας κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης με πέντε γραμμές παραγωγής για πίτες, μπουγάτσες, σφολιατοειδή και κρουασάν.

Η νέα μονάδα θα ενσωματώνει ψηφιακά συστήματα ελέγχου και ιχνηλασιμότητας της παραγωγής, ενώ αναμένεται να δημιουργήσει 55 νέες θέσεις εργασίας.