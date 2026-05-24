Η ελληνική γεωργία επιχειρεί να περάσει σε μια νέα ψηιακή εποχή, με το πρόγραμμα «Εξωστρεφής Γεωργία» να αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την τεχνολογία, την καινοτομία και τις διεθνείς αγορές.

Το σχέδιο, που προωθείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης, φιλοδοξεί να αλλάξει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και προβάλλεται η ελληνική αγροδιατροφή.

Ψηφιακή ταυτότητα για την ελληνική αγροδιατροφή

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής ταυτότητας για τον πρωτογενή τομέα, με μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη οργάνωση και ισχυρότερη παρουσία των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και σχεδιάζεται ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εξωστρέφειας για την ελληνική αγροδιατροφή. Μέσα από κοινές ψηφιακές υποδομές θα συνδέονται παραγωγοί, συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις και καταναλωτές, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας των ελληνικών προϊόντων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί πλέον να σταθεί με αξιώσεις στις πιο απαιτητικές διεθνείς αγορές.

«Για πολλά χρόνια η Ελλάδα συζητούσε περισσότερο τις αδυναμίες της παρά τις πραγματικές της δυνατότητες. Σήμερα, όμως, ο ελληνικός πρωτογενής τομέας αποδεικνύει ότι μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στις πιο απαιτητικές διεθνείς αγορές» δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύνδεση παραγωγής, τεχνολογίας και εξαγωγών

Όπως εξηγεί ο ίδιος, το πρόγραμμα «Εξωστρεφής Γεωργία» έρχεται να φέρει πιο κοντά την παραγωγή με την τεχνολογία, την καινοτομία και τις διεθνείς αγορές.

«Να φέρει πιο κοντά την παραγωγή με την τεχνολογία, την καινοτομία και τις διεθνείς αγορές. Να δώσει ιδιαίτερα στους νέους παραγωγούς και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε γνώσεις, δίκτυα και ευκαιρίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν μακρινές» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η εξωστρέφεια δεν αφορά μόνο τις εξαγωγές, αλλά συνολικά την αυτοπεποίθηση της χώρας και του παραγωγικού της μοντέλου.

«Για μας είναι η απόφαση να πιστέψουμε περισσότερο στην ποιότητα, στην ταυτότητα και στους ανθρώπους της ελληνικής παραγωγής. Και αυτό ακριβώς επιχειρούμε να κάνουμε μέσα από την “Εξωστρεφή Γεωργία”».

Νέα πλατφόρμα για εξαγωγές και επιχειρηματική ευφυΐα

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η δημιουργία ενιαίας διοικητικής πλατφόρμας για τη διαχείριση των εξαγωγών, αλλά και η ανάπτυξη μητρώων εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας, μέσω των οποίων θα αναλύονται δεδομένα ανά προϊόν και αγορά, δίνοντας τη δυνατότητα καλύτερης στόχευσης στις διεθνείς αγορές.

Το «Greek Farms» και το ψηφιακό αποτύπωμα των παραγωγών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο portal «Greek Farms», το οποίο θα λειτουργεί ως ψηφιακή βιτρίνα της ελληνικής αγροδιατροφής προς το εξωτερικό.

Μέσα από την πλατφόρμα, τα ελληνικά προϊόντα θα παρουσιάζονται οργανωμένα και στοχευμένα στις αγορές του κόσμου, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή τους.

Παράλληλα, κάθε παραγωγός θα διαθέτει τη δική του ψηφιακή καρτέλα, ενώ θα δημιουργηθεί και το mobile app «i-Agric 2.0», μια νέα «έξυπνη» εφαρμογή που θα απευθύνεται τόσο στους παραγωγούς όσο και στους πολίτες.

Ψηφιακή πιστοποίηση και «Greek Farms Badge»

Κομβικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί και το «Greek Farms Badge», μια μορφή ψηφιακής πιστοποίησης που θα απονέμεται σε παραγωγούς, εμπόρους, επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία και επαγγελματίες διατροφής που χρησιμοποιούν ή προωθούν ελληνικά προϊόντα.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο δίκτυο ελληνικής αγροδιατροφικής ταυτότητας, που θα συνδέει την παραγωγή με την κατανάλωση, τον τουρισμό και τη γαστρονομία.

Ψηφιακοί έλεγχοι για τις ελληνοποιήσεις

Το πρόγραμμα επιχειρεί επίσης να ενισχύσει την ψηφιακή ιχνηλασιμότητα και τον έλεγχο στην αγορά.

Μέσω του νέου συστήματος θα εφαρμόζονται «ψηφιακοί έλεγχοι ελληνοποίησης αγροτικών προϊόντων» και συστήματα «from farm to fork», αξιοποιώντας δεδομένα παραγωγής, εισαγωγών, εξαγωγών, πωλήσεων και φορολογικών στοιχείων μέσω MyData.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπονται στοχευμένοι και εποχικοί έλεγχοι, μοντέλα ανάλυσης κινδύνου και δημιουργία «ισοζυγίων παραγωγής – διάθεσης ανά ΑΦΜ», ώστε να εντοπίζονται πιο εύκολα αποκλίσεις ανάμεσα στη δηλωμένη παραγωγή και την πραγματική εμπορική δραστηριότητα.

Η «360° View Καρτέλα Αγρότη»

Σημαντικό μέρος του σχεδίου αποτελεί και η λεγόμενη «360° View Καρτέλα Αγρότη», όπου θα συγκεντρώνονται στοιχεία για ενισχύσεις, εγκαταστάσεις, παραγωγή, ζωικό κεφάλαιο, εκπαίδευση και διακίνηση προϊόντων.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ενιαία ψηφιακή εικόνα της αγροτικής δραστηριότητας, που θα συγκεντρώνει πληροφορίες οι οποίες μέχρι σήμερα βρίσκονταν κατακερματισμένες σε διαφορετικές υπηρεσίες και μητρώα.