Ενώ τα νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο λυγίζουν υπό το βάρος του κόστους από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ορισμένοι επιχειρηματικοί κολοσσοί βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με πρωτοφανή ρυθμό. Η αβεβαιότητα που προκάλεσε η σύγκρουση και το «λουκέτο» στα Στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν το κόστος ζωής, όμως για κάποιους η κρίση μετατράπηκε σε χρυσή ευκαιρία.

Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο

Η μεγαλύτερη οικονομική επίπτωση αφορά την ενέργεια, καθώς το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πάγωσε στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί BP και Shell είδαν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται στα 3,2 και 6,92 δισ. δολάρια αντίστοιχα για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η TotalEnergies σημείωσε άλμα 30%, ενώ οι αμερικανικές ExxonMobil και Chevron, παρά τις αναταράξεις στην τροφοδοσία, ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών ποντάροντας στις υψηλές τιμές του «μαύρου χρυσού».

Τραπεζικοί Κολοσσοί

Οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street αποδείχθηκαν οι μεγάλοι κερδισμένοι της αστάθειας. Η JP Morgan κατέγραψε έσοδα ρεκόρ 11,6 δισ. δολαρίων από το τμήμα αγοραπωλησιών της. Συνολικά, οι «Big Six» των ΗΠΑ (Bank of America, Goldman Sachs κ.α.) εμφάνισαν κέρδη 47,7 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο. Οι επενδυτές, έντρομοι από την κλιμάκωση, απέσυραν κεφάλαια από ριψοκίνδυνες μετοχές και τα τοποθέτησαν σε ασφαλή καταφύγια, τροφοδοτώντας τις προμήθειες των τραπεζών.

Αμυντική Βιομηχανία

Ο πόλεμος δημιούργησε την ανάγκη για άμεση αναπλήρωση οπλικών συστημάτων. BAE Systems, Lockheed Martin και Boeing ανακοίνωσαν ανεκτέλεστα παραγγελιών που προκαλούν ίλιγγο. Η έμφαση δίνεται πλέον σε αντιπυραυλική προστασία και συστήματα anti-drone, με τις κυβερνήσεις να αυξάνουν κατακόρυφα τις αμυντικές δαπάνες λόγω των παγκόσμιων απειλών.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα έδωσε απρόσμενη ώθηση στην πράσινη ενέργεια. Η NextEra Energy είδε τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 17%, ενώ οι Vestas και Orsted αναφέρουν αυξημένη κερδοφορία. Στη Μεγάλη Βρετανία οι πωλήσεις ηλιακών πάνελ αυξήθηκαν κατά 50%, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν διέξοδο από την ενεργειακή ομηρία.



Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δείχνει για άλλη μια φορά πως η γεωπολιτική αστάθεια, αν και καταστροφική για τους πολλούς, παραμένει μια εξαιρετικά κερδοφόρα εξίσωση για τους ισχυρούς της αγοράς, σύμφωνα με άρθρο του BBC.