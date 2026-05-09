Η δράση της σπείρας, που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής το πρωί της 5ης Μαΐου, βασιζόταν σε ένα λεπτομερές σχέδιο ψυχολογικής πίεσης. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η οργάνωση ήταν χωρισμένη σε δύο σκέλη: την «ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης», που αποτελούσε τον εγκέφαλο της επιχείρησης, και την «επιχειρησιακή ομάδα πεδίου».

Το τηλεφωνικό κέντρο και η παγίδα της «έκρηξης»

Οι δράστες είχαν στήσει ένα κανονικό τηλεφωνικό κέντρο στα Άνω Λιόσια, από όπου πραγματοποιούσαν κλήσεις χρησιμοποιώντας ghostphones, δηλαδή συνδέσεις σε ονόματα ανύπαρκτων προσώπων τις οποίες άλλαζαν συνεχώς.

Προσποιούμενοι τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, τρομοκρατούσαν τα θύματά τους υποστηρίζοντας πως υπάρχει σοβαρή διαρροή ή υψηλή τάση ρεύματος. Προκειμένου να τους πείσουν, ασκούσαν έντονη πίεση για επικείμενη έκρηξη και τους ζητούσαν να συγκεντρώσουν άμεσα χρήματα και τιμαλφή σε συγκεκριμένα σημεία, όπως κοντά στην κεντρική είσοδο του σπιτιού, για να τα «προστατεύσουν».

Σε περιπτώσεις που τα θύματα δίσταζαν, τα μέλη της οργάνωσης δεν δίσταζαν να αντιποιηθούν ακόμα και την ιδιότητα του αστυνομικού, ώστε να αποτρέψουν οποιαδήποτε σκέψη για καταγγελία στις αρχές.

Η «επιχειρησιακή ομάδα» και τα μέτρα προστασίας

Την ώρα που ο «τηλεφωνητής» κρατούσε το θύμα στη γραμμή για να μην έχει οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον, η ομάδα πεδίου έφτανε στο σημείο. Χρησιμοποιώντας νοικιασμένα αυτοκίνητα, τα οποία άλλαζαν ανά λίγες ημέρες, οι δράστες παραλάμβαναν τη λεία και εξαφανίζονταν.

Για να καλύψουν τα ίχνη τους, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν:

Τσιλιαδόρους που παρέμεναν στα οχήματα για να ειδοποιούν σε περίπτωση εμφάνισης της αστυνομίας.

που παρέμεναν στα οχήματα για να ειδοποιούν σε περίπτωση εμφάνισης της αστυνομίας. Μεταμφιέσεις με καπέλα, μάσκες και γυαλιά για να μην αναγνωρίζονται από κάμερες ασφαλείας.

με καπέλα, μάσκες και γυαλιά για να μην αναγνωρίζονται από κάμερες ασφαλείας. Συνεχή αλλαγή οχημάτων, καθώς μέσα σε μόλις 56 ημέρες είχαν χρησιμοποιήσει εννέα διαφορετικά αυτοκίνητα από εταιρείες ενοικίασης.

Η λεία και οι συλλήψεις

Στην επιχείρηση της Τρίτης συνελήφθησαν έξι άτομα, ηλικίας από 18 έως 60 ετών, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο ταυτοποιημένοι συνεργοί τους. Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρυσά κοσμήματα, λίρες, ρολόγια μεγάλης αξίας, κάρτες SIM και τραπεζικές κάρτες, καθώς και ένα από τα επιχειρησιακά οχήματα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 33 περιπτώσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Το παράνομο κέρδος της οργάνωσης υπολογίζεται πως ξεπερνά τις 273.000 ευρώ, ενώ οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, απάτες και νομιμοποίηση εσόδων.