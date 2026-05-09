Metallica και σεισμός βρίσκονται στο ίδιο «κάδρο» το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ, με τη θρυλική μπάντα να ξεσηκώνει δεκάδες χιλιάδες φαν σε μια συναυλία που ήδη χαρακτηρίζεται ιστορική.

Το στάδιο είναι ασφυκτικά γεμάτο από κόσμο κάθε ηλικίας, ενώ η ατμόσφαιρα θυμίζει… έκρηξη πριν καν βγουν στη σκηνή.

Οι Metallica είναι στη σκηνή και ήδη πολλοί μιλούν για πραγματικό «σεισμό» στο ΟΑΚΑ. Μάλιστα, το ενδεχόμενο αυτό δεν είναι μόνο μεταφορικό, αφού το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί τη συναυλία με ειδικό σεισμογράφο για να καταγράψει πιθανές μικροδονήσεις από την ενέργεια του κοινού.

«Όταν το heavy metal συναντά τη σεισμολογία…» αναφέρει χαρακτηριστικά το Αστεροσκοπείο σε ανάρτησή του, εξηγώντας πως η συγχρονισμένη κίνηση και τα άλματα δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορούν να δημιουργήσουν μετρήσιμες δονήσεις στο έδαφος.

Το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο διεθνώς. Τα τελευταία χρόνια, σε μεγάλες συναυλίες σε όλο τον κόσμο έχουν καταγραφεί τα λεγόμενα “concert quakes”, δηλαδή μικρές σεισμικές δονήσεις που προκαλούνται από την ένταση και τον παλμό του κοινού.

Στο ΟΑΚΑ, πάντως, η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Χιλιάδες φαν με μπλουζάκια των Metallica, σημαίες και κινητά σηκωμένα στον αέρα δημιούργησαν από νωρίς μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, περιμένοντας τη στιγμή που θα ακουστεί η πρώτη νότα.

Και ενώ όλοι περιμένουν τη μεγάλη βραδιά των Metallica, το Αστεροσκοπείο έριξε και τη δική του… μουσική πρόκληση: «Για να δούμε ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο… οι Metallica σήμερα ή οι Iron Maiden στις 23 Μαΐου;».

Αναλυτικά η ανάρτηση από το Αστεροσκοπείο Αθηνών:

Η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο:

Realtime Seismic Monitoring (https://orfeus.gein.noa.gr/realtime/)

Για να δούμε ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο… οι Metallica σήμερα ή οι Iron Maiden στις 23/05;»