Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, η Κηφισιά έκανε την ανατροπή στο δεύτερο και με το 2-1 επί του Πανσερραϊκού είναι σχεδόν σίγουρη, πλέον, για την παραμονή της στη Stoiximan Super League.

Από το ξεκίνημα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα και δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για να φτάσουν στο γκολ, έχοντας φάση με τον Μπένι μετά το γύρισμα του Ζέρσον Σόουζα και μεγάλη ευκαιρία στο 19′ με το τετ α τετ του Χριστόπουλου που έστειλε τη μπάλα άουτ.

Λίγα λεπτά μετά, στο 25′, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πλησίασε ξανά στο γκολ με το σουτ του Μπένι μετά το γύρισμα του Σόουζα αλλά ο Τιναλίνι απέκρουσε και τελικά αμέσως μετά, στο 28′, αυτοί που σκόραραν ήταν οι… γηπεδούχοι: Ο Δοϊρανλής βρήκε ωραία τον Ριέρα, αυτός έκανε το γύρισμα και ο Ιβάν πρόλαβε τον Μποτία και πλάσαρε όπως έπρεπε τον Ραμίρεζ για το 1-0.

Στο 35′ ο Χριστόπουλος είχε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει καθώς βγήκε ξανά τετ α τετ μετά την πάσα του Αμανί αλλά νικήθηκε από τον Τιναλίνι και με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Λέτο έκανε τρεις αλλαγές και μία εξ αυτών αποδείχθηκε «χρυσή».

Ο Θεοδωρίδης ήταν αυτός που μπήκε στο 46′ και έκανε τη διαφορά για την Κηφισιά καθώς στο 63′ με πλασέ από κοντά, μετά το γύρισμα του Κονατέ, έκανε το 1-1 και στο 85′ έγραψε και ασίστ στη στατιστική του, καθώς με υπέροχη ενέργεια απέφυγε τον Λυρατζή και έκανε το γύρισμα για τον Μπένι που έγραψε το τελικό 1-2.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Λύρατζης, Βόλνει, Ντε Μάρκο, Κάλινιν (89′ Αρμουγκόμ), Τσαούσης (89′ Μασκανάκης), Δοϊρανλής (71′ Σαλάμ), Ομεονγκά, Ριέρα (79′ Σοφιανός), Ιβάν, Καρέλης.

Κηφισιά: Ραμίρεζ, Κονατέ, Μποτία (77′ Ούγκο Σόουζα), Πέτκου, Λαρουσί, Σόουζα (81′ Σιμόν), Έμπο (46′ Ρουκουνάκης) , Μάρτινς, Αμανί (46′ Ταβάρες), Πόνοι, Χριστόπουλος (46′ Θεοδωρίδης).