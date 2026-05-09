Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Ρίτας στον τελικό του Basketball Champions League και είναι μπροστά με 63-45 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ένωση προκρίθηκε στο Final Four και στον ημιτελικό πήρε εκδίκηση από τη Μάλαγα για την περσινή ήττα της, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον τελικό.

Ένας τελικός, στο γήπεδο της Μπανταλόνα, στον οποίο η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα μπήκε πολύ καλά και ελέγχοντας πλήρως την κατάσταση έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα δέκα πόντων (25-15).

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν 7/11 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα λάθος, με όλους τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν να είναι καλοί.

Η ΑΕΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, ήταν εξαιρετική στην άμυνα καθώς δέχθηκε μόλις 10 πόντους και κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά, καθώς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είναι στο +17 (42-25), έχοντας 12/21 δίποντα, 4/13 τρίποντα, 6/10 βολές, 26 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 λάθη, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στην τρίτη περίοδο, με τον «δικέφαλο αετό» να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να μπαίνει από το +18 (63-45) στο τελευταίο δεκάλεπτο.