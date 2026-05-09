Με γκολ των Ματσάν και Γκαρσία ο Παναιτωλικός έκανε την ανατροπή κόντρα στον Ατρόμητο, νίκησε με 2-1 στο Περιστέρι και είναι στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play out.

Το ματς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ξεκίνησε με δύο γκολ για τον Ατρόμητο πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο, μόνο που μέτρησε το ένα. Στο από σέντρα του Ουκάκι ο Τσούμπερ «έγραψε» το 1-0, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Μουτουσαμί ανέβασε το δείκτη του σκορ για τους γηπεδούχους. Ωστόσο, μετά την εξέταση της φάσης στο VAR διαπιστώθηκε ότι στην αρχή της φάσης ο Μπάκου είχε υποπέσει σε επιθετικό φάουλ στον Μαυρία κι έτσι το γκολ ακυρώθηκε.

Το γρήγορο γκολ έδωσε ψυχολογική ώθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι χωρίς να είναι ιδιαίτερα απειλητικοί είχαν τον απόλυτο έλεγχο του ματς στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ίδιο διάστημα η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έψαχνε τα… πατήματά της στον αγωνιστικό χώρο, μόνο που τα πολλά λάθη δεν της επέτρεψαν να βρει σωστές επιθετικές λύσεις.

Βλέποντας την ομάδα του να μην μπορεί να αναπτυχθεί σωστά, ο Αναστασίου έριξε με το… καλημέρα στο β’ ημίχρονο τους Μάτσαν και Μπουχαλάκη αντί των Εστεμπάν Ντιέγκο και Σατσιά. Και δικαιώθηκε αμέσως, καθώς με τη συμπλήρωση του 52ου λεπτού ο Σμυρλής βρήκε ωραία τον Μάτσαν στην περιοχή και ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός με άψογο σουτ ισοφάρισε (1-1).

Οι Αγρινιώτες έφεραν… τούμπα στο 62′ με το πέναλτι του Γκαρσία (2-1) κι ενώ τρία λεπτά νωρίτερα είχε ακυρωθεί – με την υπόδειξη του VAR – ως οφσάιντ το φοβερό γκολ του Μπάκου. Ο αγώνας δεν είχε μεγάλες φάσεις στη συνέχεια, αντίθετα, σημειώθηκαν πολλές διακοπές, γεγονός που βοήθησε τους φιλοξενούμενους να φτάσουν πιο άνετα στο στόχο τους.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Αθανασίου, Τσιλούλης (67′ Κίνι), Σταυρόπουλος, Μήτογλου (86′ Αμπαρτζίδης), Ούρονεν, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Ουκακί, Τσούμπερ, Πνευμονίδης (67′ Τζοβάρας), Ουκάκι, Μπάκου.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Μλάντεν, Αποστολόπουλος, Εστεμπάν Ντιέγκο (46′ Μάτσαν), Σατσιάς (46′ Μπουχαλάκης), Κόγιτς, Γκαρθία, Λομπάτο, Σμυρλής (87′ Μανρίκε).