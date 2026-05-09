Η πρόθεση της Ρώμης να εμπλακεί στη φύλαξη των Στενών του Ορμούζ μόνο μετά την οριστική παύση των εχθροπραξιών φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ουάσινγκτον. Η απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να στείλει ναρκαλιευτικό πλοίο στην περιοχή αφού τελειώσει ο πόλεμος, ερμηνεύτηκε από την αμερικανική πλευρά ως καθυστερημένη και ανεπαρκής στήριξη σε μια κρίσιμη στιγμή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην εφημερίδα Corriere della Sera, δεν έκρυψε την πικρία του για τη στάση των συμμάχων του στην Ευρώπη.

«Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη. Εγώ βοήθησα πάντα την Ιταλία, όπως και η χώρα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στο τραπέζι η μείωση της στρατιωτικής παρουσίας

Η δυσαρέσκεια αυτή δεν περιορίζεται σε φραστικό επίπεδο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέδεσε τη στάση της γειτονικής χώρας με το μέλλον της αμερικανικής παρουσίας στο έδαφός της. Το ζήτημα των ιταλικών βάσεων και του προσωπικού που σταθμεύει εκεί βρίσκεται πλέον υπό επανεξέταση.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ισχυρού άνδρα του Λευκού Οίκου, οι ισορροπίες στην άμυνα της περιοχής ενδέχεται να αλλάξουν σύντομα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως «εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να μειώσει τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στις Ιταλικές βάσεις», στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για το πώς αντιλαμβάνεται την έννοια της αμοιβαίας συμμαχικής συνδρομής.