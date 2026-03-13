Νέους εσωκομματικούς κραδασμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και η απόφασή του να παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα, την ώρα που στη Χαριλάου Τρικούπη επιχειρούν να περιορίσουν την εσωστρέφεια και να επαναφέρουν τη δημόσια συζήτηση στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, σχολιάζοντας τις εξελίξεις μετά την αποπομπή του βουλευτή Αρκαδίας με απόφαση του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη, προειδοποίησε για τον κίνδυνο το κόμμα να εγκλωβιστεί ξανά σε έναν κύκλο εσωτερικών αντιπαραθέσεων.

Μιλώντας την Παρασκευή στον ραδιοφωνικό σταθμό Flash 99,4, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η συγκυρία είναι πολιτικά κρίσιμη και πως η συζήτηση δεν θα πρέπει να μετατοπιστεί από τα μεγάλα ζητήματα που –όπως υποστήριξε– αναδεικνύονται για την κυβέρνηση.

«Η χώρα βρίσκεται μπροστά στην αποκάλυψη ενός “Μαξίμου gate”, ενός πολύ μεγάλου ζητήματος που αναδείχθηκε χάρη στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι την ίδια στιγμή το κόμμα καλείται να διαχειριστεί μια εσωτερική κρίση.

Η Άννα Διαμαντοπούλου έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα προς όσους αμφισβητούν την ηγεσία του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι η κριτική χωρίς σαφή πολιτική πρόταση δημιουργεί προβλήματα.

«Η αμφισβήτηση του προέδρου χωρίς πρόταση, χωρίς διέξοδο, γενικά και αόριστα, κάνει ζημιά στο ίδιο το κόμμα και πρέπει να σταματήσει», δήλωσε, καλώντας σε ενότητα και πολιτική στόχευση.

Αναφερόμενη στην επιλογή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα του, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ τη χαρακτήρισε «δείγμα πολιτικής αξιοπρέπειας».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής επαναπροσέγγισης, σημειώνοντας πως «ίσως να είναι πολύ νωρίς, αλλά δημιουργεί πιθανόν τις προϋποθέσεις μιας νέας συμπόρευσης στο μέλλον».

Οι εξελίξεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις, με την ηγεσία του κόμματος να επιδιώκει να κλείσει γρήγορα το ζήτημα και να στρέψει την πολιτική ατζέντα στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.