«Οι έδρες δεν είναι ιδιοκτησία των βουλευτών. Έχουμε εκλεγεί γιατί συμμετέχουμε σε ένα ψηφοδέλτιο κόμματος που κέρδισε τις έδρες και εμείς μέσα από το ψηφοδέλτιο προτιμηθήκαμε έναντι άλλων συνυποψηφίων», ανέφερε αρχικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, αναφορικά με την απόφαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα του μετά τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με σημερινή ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, τονίζει ότι «η πράξη του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου αποτελεί κατά την άποψη μου πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι ψήφοι είναι πρωτίστως του κάθε κόμματος. Προφανώς, ο κάθε βουλευτής έχει εκ του Συντάγματος πλήρη ελευθερία τι θα πράξει και κρίνεται για αυτή. Σε ένα όμως κοινοβούλιο που πρόεδρος κόμματος άλλαξε τη σειρά των υποψηφίων για να βγάλει βουλευτές όποιους αυτή ήθελε και βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν και δημιούργησαν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα αγνοώντας το πως εξελέγησαν, η πράξη του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου αποτελεί κατά την άποψη μου πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους».