Μετά την χθεσινή βαριά ήττα από την ΑΕΚ, η διοίκηση της Τσέλιε διέκοψε αναμενόμενα τη συνεργασία της με τον Λευκορώσο προπονητή Ιβάν Μαέβσκι, ο οποίος σε οκτώ αγώνες υπέστη τέσσερις ήττες, δημιουργώντας αναστάτωση στην ομάδα. Η διοίκηση είχε ίσως την ελπίδα ότι θα μπορούσε να αναζητήσει νέο προπονητή μόνο μετά το τέλος της σεζόν, αλλά οι εξελίξεις την ανάγκασαν να κινηθεί άμεσα.

Την τεχνική ηγεσία της Τσέλιε θα αναλάβει ο 50χρονος Πορτογάλος προπονητής Βίτορ Καμπέλος, ο οποίος γίνεται έτσι ο τρίτος προπονητής της ομάδας μέσα στη σεζόν 2025/26, μετά τον Αλμπέρτο Ριέρα και τον Ιβάν Μαέβσκι. Η ηρεμία, η αυτοπεποίθηση και η σταθερότητα της περιόδου Ριέρα αποτελούν πλέον παρελθόν, ενώ η Τσέλιε φαίνεται ότι βρήκε μια λύση από τη χώρα που τα τελευταία χρόνια έχει στείλει στη Σλοβενία δύο προπονητές, τον Ζοάο Ενρίκες και τον Ζόρζε Σίμα.

Ο Βίτορ Καμπέλος ξεκίνησε την προπονητική του πορεία σε διάφορους συλλόγους της Ασίας, όπου εργαζόταν ως βοηθός, ενώ η πρώτη του αυτόνομη δουλειά ήρθε ως προπονητής της δεύτερης ομάδας της ουγγρικής Φεχερβάρ. Μεταξύ 2015 και 2018 ήταν προπονητής της δεύτερης ομάδας της Γκιμαράες. Αργότερα, ο Καμπέλος εργάστηκε σε διάφορες ομάδες στην Πορτογαλία, αναλαμβάνοντας την πρώτη ομάδα της Μορεϊρένσε, την Τσάβες, την Ζιλ Βισέντε και τελικά την ΑFS, την οποία όμως εγκατέλειψε μετά από μόλις 12 αγώνες. Ο Καμπέλος έφυγε από την ΑFS τον Νοέμβριο του 2024 και έκτοτε παρέμενε χωρίς ομάδα, ενώ τον Μάιο του προηγούμενου έτους υπήρξαν φήμες ότι ήταν υποψήφιος για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Κάρντιφ.