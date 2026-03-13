Ένα βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το απίστευτο τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα, όταν το αυτοκίνητο ενός 24χρονου που φέρεται να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο μιας 58χρονης

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA, το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή της πρόσκρουσης και προκαλεί σοκ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν τη 58χρονη, επρόκειτο για μια έμπειρη επαγγελματία και ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο στον κύκλο της.

«Ήταν σωστή επαγγελματίας και σωστός άνθρωπος. Ήμασταν σίγουροι ότι δεν είχε κάνει κάποιο λάθος», ανέφερε φίλη του θύματος, προσθέτοντας ότι εκείνη την ώρα η άτυχη γυναίκα κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο για να παραλάβει πελάτες.

Η ίδια σημείωσε πως πολλοί οδηγοί έχουν σωθεί από καθαρή τύχη σε παρόμοιες περιπτώσεις, ωστόσο για τη 58χρονη το μοιραίο δυστύχημα δεν άφησε περιθώρια.

«Ανυπομονούσε να ζήσει με την κόρη της στη Σουηδία», πρόσθεσε συγκινημένη.

Ο 24χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη από τις αρχές και προφυλακίστηκε, ενώ άγνωστο ακόμα παραμένει εάν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόολ ή άλλων ουσιών.