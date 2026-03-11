Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη διασταύρωση της Παραλιακής με τη Βάρης – Κορωπίου, στο ύψος της Βούλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ταξί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ, με αποτέλεσμα τα οχήματα να υποστούν σοβαρές ζημιές και οι οδηγοί να εγκλωβιστούν.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού οι δύο οδηγοί απεγκλωβίστηκαν. Η οδηγός του ταξί, ηλικίας 50-55 ετών, μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση (πολυτραυματίας) στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ ο 23χρονος οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ το ανακριτικό της Τροχαίας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.