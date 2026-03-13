Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, δήλωσε ότι η χώρα του δεν έχει πρόβλημα με το Ιράν, αλλά με το θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο όπως σημείωσε αποσταθεροποιεί την περιοχή.

«Από την ίδρυσή του, το καθεστώς των Αγιατολάδων του Ιράν δήλωσε ότι δεσμεύεται για την αντικατάσταση του Κράτους του Ισραήλ. Αυτό είναι ένα από τα θεμελιώδη πιστεύω της ιδεολογίας του. Δεν ήταν μόνο λόγια· το Ιράν ανέπτυξε τα μέσα για να το πετύχει. Ξεκίνησαν να αναπτύσσουν ένα στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα, ανέπτυξαν βαλλιστικές δυνατότητες, και δημιούργησαν στρατούς τρόμου σε γειτονικές χώρες και στη Μέση Ανατολή, όπως ο στρατός τρόμου της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οι Χούθι στην Υεμένη, η Χαμάς στη Γάζα, και ενεργούσαν για να προωθήσουν τους δικούς τους στόχους», είπε χαρακτηριστικά.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Αμερικανο-Ισραηλινή επιχείρηση, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Προέδρου Τραμπ, έχει ως στόχο την καταστροφή της απειλητικής ικανότητας του Ιράν στην περιοχή και πέραν αυτής. Ο πρώτος στόχος είναι να καταστραφεί η βαλλιστική τους ικανότητα, οι εκτοξευτές, τα αποθέματα πυραύλων και η παραγωγική τους δυνατότητα», δήλωσε στο pagenews.gr.

Σχολιάζοντας την άνοδο του Μοτζταμπά Χαμενεΐ στην εξουσία, ο Νόαμ Κατς δήλωσε: «Όπως είπα, πατέρας και γιος. Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ καταγράφεται ως σκληροπυρηνικός. Αν το Ιράν διατηρήσει το τωρινό καθεστώς, θα παραμείνει αυστηρό. Ελπίζουμε ότι οι ρωγμές και ο πόλεμος θα οδηγήσουν σε αλλαγή. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε κυβερνήσεις, αλλά η πίεση μπορεί να απελευθερώσει τους Ιρανούς και να οδηγήσει σε αλλαγή».

Όσον αφορά την περαιτέρω κλιμάκωση ή αλλαγή στρατηγικής από το Ιράν, είπε: «Αν το Ιράν αλλάξει προσέγγιση και γίνει παραγωγικός παίκτης στην παγκόσμια ατζέντα, όλοι θα είναι χαρούμενοι, πρώτα στην περιοχή μας και στους γείτονες. Το κύριο πρόβλημα δεν είναι το Ιράν, αλλά η τρέχουσα διοίκηση και ιδεολογία που αποσταθεροποιεί από την επανάσταση. Αν αλλάξει, το Ιράν θα γίνει άμεσος συνεργάτης».