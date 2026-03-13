Με τη νίκη του επί του ΑΣΕ Δούκα στο ΟΑΚΑ με 44-30 για την 14η αγωνιστική της Handball Premier, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος και το πλεονέκτημα έδρας στα play offs.

Οι Πειραιώτες δεν ξεκίνησαν καλά στην αναμέτρηση, βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 4-0, ωστόσο στην συνέχεια αντέδρασαν έφτασαν το ματς στα ίσια (9-9) στο 10:03 και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο προηγούμενοι με 17-22.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ανέβασε ακόμη περισσότερο τον ρυθμό του και άρχισε να διευρύνει τη διαφορά για να διαμορφώσει το τελικό 30-44 στο 59:16.

Τα πεντάλεπτα: 5-2, 9-8, 12-12, 16-17, 17-21, 17-22 (ημιχ.) 20-27, 22-29, 24-34, 27-38, 28-41, 30-44.

ΑΣΕ ΔΟΥΚΑΣ: Μωραΐτης, Ταουσάνης 2, Χατσατουριάν, Μπατής 4, Τσιούμας 5, Μαυρομάτης, Χαλκίδης, Σάνκε 6, Χαριτωνίδης 1, Γκαουάρ 3, Κραντζ 4, Χουρσουντιάν, Ελοζιέουα, Ντανουλέτ, Ζεντί, Καραγιάννης 5.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ντιόγκο Βαλέριο, Σκαραμέλι 5, Κουν 2, Βίντα 5, Παπάζογλου 4, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 2, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 2, Ίβιτς 5, Σούργκιελ 6, Μάνθος 2, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 6, Νικολίνταης.