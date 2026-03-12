H AEK έκανε το καθήκον της απέναντι στην ΑΕΛ και επανήλθε στις νίκες, έστω και με το ισχνό 1-0. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «ξεκλείδωσε» την αντίπαλη άμυνα στο 5ο μόλις λεπτό, με κοντινή προβολή του Μουκουντί, ενώ στο υπόλοιπο κομμάτι του ματς είχε κι άλλες ευκαιρίες, με κορυφαία το άστοχο πέναλτι του Γιόβιτς (56’).

Μπορεί να μην έπιασε υψηλά επίπεδα έντασης και απόδοσης, όμως έμεινε μόνη στην κορυφή στη βαθμολογία της Super League, έπειτα από την ισοπαλία στο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Στα συν για την πρωτοπόρο το γεγονός πως, μετά το ταξίδι στη Σλοβενία, θα αργήσει πολύ να βγει από το Λεκανοπέδιο, αφού στις δύο τελευταίες αγωνιστικές θα παίξει με Ατρόμητο (εκτός) και Κηφισιά (εντός).

Στο Conference League, η ΑΕΚ πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στη League Phase, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αυτή στην 3η θέση (4-1-1 ρεκόρ). Σημειώνεται πως η μοναδική ήττα της στην Ευρώπη ήταν αυτή από την Τσέλιε τον περασμένο Οκτώβριο (3-1), στο ίδιο γήπεδο που θα αγωνιστεί και απόψε. Δίχως απώλειες η Ένωση στη Σλοβενία. Εκτός λίστας οι Λιούμπισιτς (χαφ), Ζοάο Μάριο (χαφ), Σαχαμπό (χαφ), Γκρούγιτς (χαφ). Σε αυτήν προστέθηκαν οι νεοφερμένοι Βάργκα (φορ), Γκεοργκίεφ (στόπερ/μπακ), καθώς και ο Καλοσκάμης (μεσοεπιθετικός).

H Tσέλιε ρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο το τελευταίο διάστημα, αφού ο κόουτς Ριέρα αποχαιρέτησε και ο Μαέφσκι συνεχίζει στον πάγκο μέχρι νεωτέρας. Ηταν ο βοηθός του Ριέρα, αλλά δεν είχε την ίδια τύχη. Πρώτος στη λίστα για να αναλάβει είναι ο Ιγκόρ Μπίσκαν, αλλά θα κριθούν πολλά από τους δύο αγώνες κόντρα στην ΑΕΚ.

Στα πλέι οφ, η Τσέλιε προκρίθηκε με δύο νίκες, αμφότερες με 3-2 επί της Ντρίτα (6-4 στο σύνολο). Στον εντός έδρας επαναληπτικό πέτυχε όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια ήλεγξε την κατάσταση. Δύο γκολ πέτυχε ο Σέσλαρ και ένα ο Χρκα.

Ακολούθησαν δύο ήττες στο πρωτάθλημα από την Μπράβο με 1-0 και την Αλουμίνι με 2-1. Από εκεί που έκανε περίπατο στην εγχώριο λίγκα, πλέον έχει επιτρέψει στην Κόπερ να πλησιάσει στους πέντε βαθμούς. Μάλιστα, την αντιμετωπίζει στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής εκτός έδρας την Κυριακή.

Φυσικά, τεράστιο πλήγμα αποτελεί η φυγή του πρώτου σκόρερ, Κοβάσεβιτς, πριν από έναν μήνα. Παραμένει στα πιτς ο αμυντικός Ζαμπουκόβνικ. Στο όριο καρτών ο μέσος Κβέσιτς και ο ακραίος αμυντικός Νιέτο.