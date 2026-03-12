Ο Akylas μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για τον διαγωνισμό της Eurovision και την μεγάλη αποδοχή του κόσμου για το τραγούδι «Ferto» με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό τραγουδιού.

Για την κυκλοφορία του βίντεο κλιπ, ο νεαρός τραγουδιστής σχολίασε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ συγκινημένος. Περίμενα πώς και πώςτόσες μέρες να βγει να ακούσω απόψεις του κόσμου. Από το λίγο που είδα τώρα, είναι πολύ ενθουσιασμένοι όλοι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Προς το παρόν έχω δει σχόλια. Μπορώ να πω ότι έχουν ενθουσιαστεί όλοι. Έχουμε ενθουσιαστεί. Τι να πω, εγώ είμαι τόσο ενθουσιασμένος παιδιά. Βγήκε τέλειο όλο, η ομάδα δούλεψε σκληρά για να βγει αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ».

«Έχουν ακουστεί διάφορα για τη σκηνή. Τώρα εγώ δεν θέλω να σποϊλάρω κάτι, θέλω να είναι έκπληξη. Αλλά τώρα νομίζω θα βγουν διάφορες έτσι φήμες. Όχι εντάξει, η μαμά μου δεν είναι για τη σκηνή. Η μαμά μπορεί να ανέβει μετά όμως, αν το πάρουμε», πρόσθεσε ο Akylas.