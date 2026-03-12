Όλο και περισσότερες είναι οι πληροφορίες που βλέπουν το «φως» και αφορούν την υπόθεση της 57χρονης καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη που έχασε τη ζωή της από εγκεφαλικό. Η εκπαιδευτικός δεχόταν επανειλημμένα bullying μέσα στο σχολείο όπου εργαζόταν, γεγονός που την είχε επηρεάσει έντονα ψυχολογικά.

Η καθηγήτρια είχε επίσης παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή, ύστερα από καταγγελίες που αφορούσαν δήθεν πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα διδακτικά της καθήκοντα.

Τι συνέβη λίγες ημέρες πριν η καθηγήτρια Αγγλικών πάθει εγκεφαλικό

Λίγες ημέρες πριν η καθηγήτρια υποστεί εγκεφαλικό και ειδικότερα στις 6 Φεβρουαρίου, όπως επεσήμανε την Πέμπτη 12/3 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» είχε αποστείλει επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντας ότι δεχόταν συστηματικά εκφοβισμό από συγκεκριμένους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

«Επί πέντε μήνες την είχαν στην πίεση αυτή η ομάδα των μαθητών. Εργαζόταν σε τρία σχολεία και σε οχτώ τμήματα. Μόνο σε ένα τμήμα από τα οχτώ μία ομάδα μαθητών, πέντε-έξι άτομα, δημιουργούσαν προβλήματα, γιατί είχαν αντιρρήσεις για τις προαγωγικές εξετάσεις για την Πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Γιατί έπρεπε να διαβάσουν περισσότερο και είχαν και αντιρρήσεις και στους βαθμούς τους οποίους έπαιρναν» ανέφερε ο θείος της 57χρονης.

«Η ίδια η διευθύντρια έλεγε ότι υπάρχουν μαθητές που δημιουργούν συστηματικά προβλήματα, ενώ έχουν παρατηρηθεί περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία δεν κατευθύνονται μόνον προς τους συμμαθητές αλλά και προς μέλη του διδακτικού προσωπικού. Και στη δεύτερη αναφορά επίσης που της έκανε η διευθύντρια, παραδεχόταν ότι σ’ αυτό το τμήμα, το οποίο είναι ιδιαίτερο, με μαθητές με κοινωνικά προβλήματα, μαθησιακά.

Στις 8/10 του 2025, μία μαθήτρια, επειδή έκανε μια αγενή ερώτηση στην καθηγήτρια, την οποία δεν της απάντησε, κρεμάστηκε από το παράθυρο της αίθουσας για να δείξει την περιφρόνηση στο μάθημα. Και επειδή η καθηγήτρια της είπε “μα τι κάνεις παιδί μου, έτσι κρεμάστηκες, θα πέσεις, τι θες, να αυτοκτονήσεις; Είμαι και εγώ υπεύθυνη εδώ πέρα” και λοιπά, και αυτό το διαστρέψαν και είπαν ότι η καθηγήτρια είπε στη μαθήτρια ότι εδώ κάποιοι είναι μόνο για αυτοκτονία. Ένα ακόμη περιστατικό, οι μαθητές μια μέρα γελούσαν στην τάξη, επειδή θεώρησαν ότι κάνει το μάθημά της στο πουθενά και γιατί έγραφε στον πίνακα διάφορα θέματα χωρίς να απευθύνεται στους μαθητές. Για τον λόγο αυτό τη χλεύαζαν» συμπλήρωσε.

«Με αποκαλούσαν π…, πετούσαν μπουκάλια, έδειχναν τα οπίσθιά τους»

Στο υπόμνημα που είχε στείλει η καθηγήτρια, μεταξύ άλλων, κατήγγειλε ότι συγκεκριμένοι μαθητές και μαθήτριες της πετούσαν αντικείμενα, την έβριζαν και την απειλούσαν, και γενικότερα ενέργειες που, όπως υποστήριζε, έθεταν σε κίνδυνο τη σωματική της ακεραιότητα.

«Τα περιστατικά που περιγράφω αποτελούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους εν λόγω μαθητές έχει καταστεί αδύνατη. Η συμπεριφορά τους είναι εξαιρετικά επιθετική απέναντί μου, με σαφή στόχο την απομάκρυνσή μου από το σχολείο, όπως έχουν εκφράσει ακόμη και κατά πρόσωπο με τη φράση: «Γιατί δεν φεύγεις από εδώ;», αναφερόταν χαρακτηριστικά στο υπόμνημα.

Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημά της πρότεινε τη λήψη ενισχυμένων μέτρων ασφάλειας. «Ενδεικτικά, θα μπορούσε να προβλεφθεί η παρουσία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτινών Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με σκοπό την πρόληψη, την εποπτεία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση τέτοιων φαινομένων».

Καταλήγοντας, ζητούσε την απομάκρυνση των συγκεκριμένων μαθητών και μαθητριών από το σχολείο. «Η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, στην οποία έγινε προηγουμένως αναφορά, ασκεί συστηματική πίεση και εκφοβισμό στους συμμαθητές της επί χρονικό διάστημα έως και επτά συνεχόμενα έτη, δεδομένου ότι φοιτούν μαζί από το δημοτικό σχολείο. Για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε να εξεταστεί άμεσα η απομάκρυνσή τους από το υφιστάμενο σχολικό περιβάλλον», σημείωνε.

Προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, η οποία θα επικεντρωθεί κυρίως σε αδικήματα που διώκονται αυτεπάγγελτα.

Επίσης η Υπουργός Παιδείας έχει ζητήσει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι διακινούνται δημόσια ισχυρισμοί που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες σε μαθητές, γονείς και μέλη της σχολικής κοινότητας χωρίς τεκμηρίωση, γεγονός που –όπως τονίζεται– οδηγεί σε αδικαιολόγητη στοχοποίηση ανήλικων μαθητών και των οικογενειών τους.