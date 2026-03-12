Οι τελευταίες τρεις εβδομάδες εξελίσσονται ιδανικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνεχίζει να χτίζει σερί θετικών αποτελεσμάτων. Η πιο πρόσφατη επιτυχία ήρθε στη Βοιωτία, όπου επικράτησε με 4-1 του Λεβαδειακού, αποτέλεσμα που εξασφάλισε μαθηματικά στους «πράσινους» μια θέση στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έβαλε γερές βάσεις για τη νίκη ήδη από το πρώτο ημίχρονο. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη νίκη των «πράσινων», οι οποίοι παραμένουν αήττητοι στα επτά τελευταία παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις (4 νίκες, 3 ισοπαλίες). Παράλληλα, παρουσιάζουν μεγάλη αποτελεσματικότητα στην επίθεση, έχοντας πετύχει 17 γκολ σε αυτό το διάστημα. Η ομάδα δείχνει αυτοπεποίθηση, σαφή αγωνιστικό προσανατολισμό και βρίσκει συχνά τις λύσεις που χρειάζεται στα παιχνίδια της.

Στο Europa League, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια δραματική πρόκριση απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν στον προηγούμενο γύρο. Μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ και το 1-1 τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση στη ρεβάνς της Τσεχίας, η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι «πράσινοι» επικράτησαν με 4-3. Εκτός λόγω τιμωρίας βρίσκονται οι Τουμπά, Ερνάντεθ και Μπακασέτας, ενώ συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών οι Κώτσιρας και Πάλμερ-Μπράουν.

Στη διάθεση του προπονητή επιστρέφουν οι Ίνγκασον και Σιώπης, ενώ διαθέσιμος είναι και ο Τσιριβέγια, αν και οι πιθανότητες συμμετοχής του είναι περιορισμένες.

Η Μπέτις αναζητά αντίδραση μετά από ένα διάστημα αρνητικών αποτελεσμάτων στο ισπανικό πρωτάθλημα. Οι «βερδιμπλάνκος» συμπλήρωσαν τρία παιχνίδια χωρίς νίκη στη La Liga, με τον κόσμο της ομάδας να εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια, ιδιαίτερα μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι με τη Σεβίλλη.

Παρά την πρόσφατη αγωνιστική κάμψη, η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι εξακολουθεί να έχει υψηλούς στόχους στο Europa League. Ωστόσο, η τρέχουσα αγωνιστική της κατάσταση δημιουργεί προβληματισμό, καθώς φέτος έχει δείξει αρκετές φορές δυσκολία στη διαχείριση αγώνων που δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η πρόσφατη αναμέτρηση με τη Χετάφε για τη La Liga, όπου η Μπέτις βρέθηκε να χάνει με 2-0 ήδη από το πρώτο ημίχρονο. Η ήττα αυτή ήταν η έκτη της στο φετινό πρωτάθλημα, όπου βασικός στόχος παραμένει η εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη πεντάδα που οδηγεί στο Champions League. Εκτός πλάνων του Μανουέλ Πελεγκρίνι παραμένουν οι Λο Σέλσο, Ίσκο και Άμραμπατ, με τον τελευταίο να βρίσκεται πιο κοντά στην επιστροφή σε σχέση με τους άλλους δύο.