Επίθεση από έναν επιβάτη δέχτηκε μια νεαρή κοπέλα μέσα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Κουφάλια-Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο, ο άνδρας επιτέθηκε στην επιβάτιδα και αμέσως ο οδηγός κάλεσε εκείνη και τη φίλη της να μεταφερθούν στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου. Ο επιβάτης όμως της ακολούθησε, με τους υπόλοιπους να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν.

Τελικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο οδηγός κατέβασε τον δράστη από το λεωφορείο με τον ίδιο να προσπαθεί και πάλι να ανέβει. Πρόκειται για άτομο το οποίο είναι γνωστό στις Αρχές.