Ο διαβόητος παιδόφιλος Τζέφρι Έπστιν φέρεται να είχε στο αρχοντικό του στο Μανχάταν ένα γλυπτό και μια φωτογραφία μιας μυστηριώδους ξανθιάς γυναίκας, για την οποία έλεγε ότι ήταν «η μητέρα του παιδιού του», σύμφωνα με μαρτυρία θύματος στο ομοσπονδιακό γραφείο ερευνών και έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρει η New York Post, το θύμα, ένα επίδοξο μοντέλο που ισχυρίζεται ότι κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον Τζέφρι Έπστιν από την ηλικία των 16 ετών το 2005, έκανε τις αποκαλύψεις αυτές σε συνέντευξη με ομοσπονδιακούς ερευνητές τον Ιανουάριο του 2020, πέντε μήνες μετά την αυτοκτονία του καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη στο κελί της φυλακής.

Σε ένα δωμάτιο του αρχοντικού του Τζέφρι Έπστιν στην περιοχή Άπερ Ιστ Σάιντ υπήρχε μια φωτογραφία μιας ξανθιάς γυναίκας σε παραλία, όπως είπε το θύμα στους ερευνητές.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης, «ο Έπστιν είπε ότι αυτή ήταν η μητέρα του παιδιού του».

Το γλυπτό της «τέλειας» γυναίκας

Σε άλλο δωμάτιο, ο καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης είχε εκθέσει ένα γυμνό γλυπτό σε μπλε χρώμα, σαν καλούπι, που απεικόνιζε, όπως ισχυριζόταν, την «τέλεια» γυναίκα. Η μορφή δεν είχε κεφάλι, χέρια ή πόδια.

«Υπήρχε ένα γλυπτό κορμού, σαν καλούπι. Ο Έπστιν είπε ότι αυτό το καλούπι ήταν της συγκεκριμένης γυναίκας. Ο Έπστιν είπε ότι αυτή η γυναίκα ήταν τέλεια. Είπε ότι ο σύζυγός της θα είναι πολύ τυχερός», αναφέρεται στα έγγραφα.

Ο αδελφός του Έπστιν έχει επανειλημμένα αρνηθεί τους ισχυρισμούς ότι εκείνος είχε αποκτήσει παιδί. Ωστόσο, άλλα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης φαίνεται να υπονοούν το αντίθετο.

Το μήνυμα συγχαρητηρίων της Σάρα Φέργκιουσον για αγοράκι

Σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στις 21 Σεπτεμβρίου 2011, η Σάρα Φέργκιουσον, πρώην σύζυγος του Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, τον συνεχάρη για τη γέννηση ενός αγοριού.

«Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείς ακόμη αυτή την εφαρμογή, αλλά άκουσα από τον Δούκα ότι απέκτησες ένα αγοράκι», έγραψε η Σάρα Φέργκιουσον, σύμφωνα με το δημοσιοποιημένο μήνυμα. «Παρόλο που ποτέ δεν κρατήσαμε επαφή, εξακολουθώ να είμαι εδώ με αγάπη, φιλία και συγχαρητήρια για το αγοράκι σου. Σάρα». Το μήνυμα στάλθηκε αφού ο Έπστιν είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλική σχέση με ανήλικη.

Σε άλλο μήνυμα, η Σάρα Φέργκιουσον ανέφερε ότι ο Έπστιν είχε εξαφανιστεί και ότι δεν γνώριζε πως επρόκειτο να γίνει πατέρας. Η τελευταία γνωστή σύντροφός του ήταν η Καρίνα Σουλιάκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έπστιν σκόπευε να της αφήσει το διαβόητο ιδιωτικό του νησί, καθώς και 50 εκατομμύρια δολάρια και το αρχοντικό του στο Άπερ Ιστ Σάιντ.

Υπέγραψε τη διαθήκη του στις 8 Αυγούστου 2019, μόλις δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός στο κελί της φυλακής στο Μανχάταν.