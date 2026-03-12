Τρία μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου που ανήκει σε ναυτιλιακή εταιρεία της Ταϊλάνδης και υπέστη επίθεση χθες Τετάρτη από το Ιράν στο στενό του Ορμούζ συνεχίζουν ακόμη «να αγνοούνται», πιθανόν «έχουν παγιδευτεί στο μηχανοστάσιο», ανέφερε η Precious Shipping.

«Δεν καταφέραμε ακόμη να επιβιβάσουμε κάποιον στο σκάφος, αν και η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί. Εξετάζουμε διάφορες επιλογές για να το καταφέρουμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Χαλίντ Χασίμ.

Το σκάφος μεταφοράς χύδην φορτίου, το Mayuree Naree, «χτυπήθηκε από δύο βλήματα άγνωστης προέλευσης» με αποτέλεσμα να «υποστεί ζημιά το μηχανοστάσιο» και να ξεσπάσει «πυρκαγιά», ανέφερε η εταιρεία χθες βράδυ.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το ταϊλανδικό πολεμικό ναυτικό εικονίζουν πυκνό γκρίζο καπνό να βγαίνει από το πίσω μέρος του πλοίου, καθώς και σωστικές λέμβους στη θάλασσα.

«Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διάσωση των τριών μελών του πληρώματος που αγνοούνται», σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Οι υπόλοιποι είκοσι ναυτικοί στο σκάφος, όλοι Ταϊλανδοί, «εγκατέλειψαν το σκάφος με κάθε ασφάλεια και έχουν πλέον φθάσει στο έδαφος, στο Ομάν», πρόσθεσε.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν χθες ότι έπληξαν το Mayuree Naree, όπως και άλλο πλοίο, υπό σημαία Λιβερίας, επειδή «αγνόησαν προειδοποιήσεις».

Ο επικεφαλής των ιρανικών ναυτικών δυνάμεων Αλιρεζά Ταγκσιρί τόνισε χθες μέσω X ότι «οποιοδήποτε πλοίο θέλει να περάσει» το στενό του Ορμούζ «πρέπει να εξασφαλίζει άδεια του Ιράν».

«Καταγγέλλουμε τις βίαιες ενέργειες που διαπράττονται εναντίον εμπορικών πλοίων», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου εκπρόσωπος της ταϊλανδικής διπλωματίας. «Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο των δυνάμεών μας για να βρεθούν οι τρεις αγνοούμενοι», συνέχισε και διευκρίνισε πως όλα τα ταϊλανδικά πλοία έχουν πλέον εγκαταλείψει το στενό στρατηγικής σημασίας.

Η Precious Shipping ανέφερε ότι είχε «θέσει σε εφαρμογή ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας» και ότι έδινε «ανά τακτά χρονικά διαστήματα» πληροφορίες στις αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές για τη θέση των σκαφών της «συμμορφούμενη» προς τους ισχύοντες κανόνες και τις συστάσεις που έχουν γίνει.