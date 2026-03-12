Στην ιστορική πόλη του Ισφαχάν, οι πρόσφατες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε ορισμένα από τα πλέον εμβληματικά πολιτιστικά μνημεία του Ιράν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Πολιτισμού και Κληρονομιάς.

Οπτικοακουστικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο καταγράφει σοβαρές φθορές στο Παλάτι Αλί Καπού, καθώς και στο συγκρότημα Τσεχέλ Σοτούν με τους περίφημους κήπους του, μνημεία που χρονολογούνται από τη δυναστεία των Σαφαβιδών του 17ου αιώνα.

Τα ωστικά κύματα των εκρήξεων της περασμένης Δευτέρας προκάλεσαν την κατάρρευση των τυρκουάζ πλακιδίων του εμβληματικού Τεμένους Τζαμέ, ενώ φωτογραφίες του υπουργείου δείχνουν ένα πυκνό σύννεφο καπνού να υψώνεται πίσω από το κτίσμα. Οι New York Times αναφέρουν πως το συγκεκριμένο τέμενος, με τους πολύχρωμους μιναρέδες και τους θόλους που κοσμούνται από περσική καλλιγραφία, θεωρείται παγκοσμίως ένα αριστούργημα της περσικής και ισλαμικής αρχιτεκτονικής.

Οι επιθέσεις στο Ισφαχάν σημειώθηκαν μόλις μία εβδομάδα μετά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη ένα ακόμα πολιτιστικό σύμβολο της χώρας, το Ανάκτορο Γκολεστάν, κατά τη διάρκεια πλήγματος σε αστυνομικό τμήμα στο κέντρο της Τεχεράνης. Το Γκολεστάν, του οποίου η ιστορία ξεκινά τον 14ο αιώνα και αποτέλεσε την έδρα της δυναστείας των Κατζάρ, υπέστη βαρύτατες ζημιές με την περίφημη «αίθουσα των καθρεπτών» να γίνεται συντρίμμια.

Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, οι ισραηλινές δυνάμεις στο Ισφαχάν είχαν ως στόχο το κυβερνητικό κτίριο που γειτνιάζει με την πλατεία Νακς-ε Τζαχάν, σε μια περιοχή όμως όπου βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση πολυάριθμα ιστορικά τοπόσημα.

Οι εικόνες των θρυμματισμένων μνημείων από τις πυραυλικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει την οργή των Ιρανών πολιτών. Σε δηλώσεις τους και σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί διερωτώνται πώς ένας πόλεμος που διεξάγεται από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες —υποτίθεται ενάντια στην κυβέρνηση και τον στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας— κατέληξε να πλήττει την ίδια την πολιτιστική τους ταυτότητα.

Εκπρόσωπος της UNESCO επιβεβαίωσε ότι ο οργανισμός ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις ζημιές σε αρκετά Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς στο Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Παλάτι Γκολεστάν, το περίπτερο Τσεχέλ Σοτούν, το Τέμενος Τζαμέ του Ισφαχάν, καθώς και κτίρια που βρίσκονται κοντά στη ζώνη προστασίας των προϊστορικών τοποθεσιών της κοιλάδας Χοραμαμπάντ.

«Η UNESCO εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τις αναφορές καταστροφών που επηρεάζουν την πολιτιστική κληρονομιά στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στο Ιράν και τις γειτονικές χώρες», δήλωσε η εκπρόσωπος Monia Adjiwanou.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Πολιτισμού του Ιράν ανέφερε ότι είχε τοποθετήσει μπλε σημαίες σε όλους τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, τηρώντας το διεθνές πρωτόκολλο για περιόδους πολέμου, ώστε να επισημάνει στα ισραηλινά και αμερικανικά αεροσκάφη ότι πρόκειται για προστατευόμενες ζώνες. Ωστόσο, το μέτρο αυτό αποδείχθηκε αναποτελεσματικό.

آیا "بربریت" را بازتعریف کنیم؟!

در قرن بیست‌و‌یکم، با پیشرفته‌ترین سلاح‌ها، کهن‌ترین نمادهای تمدن را نشانه می‌گیرند.

سی‌وسه‌پل و نقش‌جهان نه یک اثر که سند همزیستی ادیان و اقوام‌اند.

این گلوله‌ها به قلب حافظه جمعی بشر اصابت کرد.

جهان در برابر این جنایات سکوت نکن!#جهان_بیدار_شو pic.twitter.com/t9EuCvfwuG — مهدی جمالی نژاد (@mjamalinejad) March 8, 2026

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεν στόχευσε απευθείας τα εν λόγω μνημεία, απέφυγε όμως να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τις παράπλευρες απώλειες και τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα πλήγματα σε παρακείμενους στόχους.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος, από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, σχεδόν 10.000 υποδομές έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από αεροπορικές επιδρομές. Από αυτές, οι 7.493 αφορούν κατοικίες και οι 1.617 εμπορικά καταστήματα. Παράλληλα, έχουν πληγεί 32 ιατρικές και φαρμακευτικές εγκαταστάσεις, καθώς και 65 σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, δεκατρία από τα κτίρια που επλήγησαν ανήκαν στην ίδια την Ερυθρά Ημισέληνο.

Στον μακρύ κατάλογο των απωλειών προστίθενται πλέον τουλάχιστον έξι κορυφαία πολιτιστικά μνημεία: η πλατεία Νακς-ε Τζαχάν, το Τέμενος Τζαμέ, το Ανάκτορο Αλί Καπού, το συγκρότημα Τσεχέλ Σοτούν με τους κήπους του, το Ανάκτορο Γκολεστάν και το Κάστρο Φαλάκ ολ-Αφλάκ.

Ο κυβερνήτης του Ισφαχάν, Μεχντί Τζαμαλινεζάντ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις στην πόλη του «βάρβαρες». Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε χαρακτηριστικά: «Στοχεύουν τα αρχαιότερα σύμβολα του παγκόσμιου πολιτισμού χρησιμοποιώντας τα πλέον εξελιγμένα οπλικά συστήματα».