Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς φαίνεται ότι υποχρεούται να διαθέσει σε φιλανθρωπικό σκοπό μόνο 987 εκατομμύρια λίρες από την πώληση της Τσέλσι και όχι ολόκληρο το ποσό των 2,35 δισεκατομμυρίων λιρών που καταβλήθηκε για την αγορά του συλλόγου. Αυτό προκύπτει από τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της εταιρείας του, Fordstam Ltd.

Σύμφωνα με τους λογαριασμούς της εταιρείας, περίπου 1,4 δισεκατομμύρια λίρες πρέπει πρώτα να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ενός δανείου προς την εταιρεία Camberley International Investments, η οποία συνδέεται επίσης με τον Αμπράμοβιτς. Η εταιρεία αυτή είχε χρηματοδοτήσει την Τσέλσι με δάνεια κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών που ο Ρώσος επιχειρηματίας ήταν ιδιοκτήτης της ομάδας.

Αφού αφαιρεθούν αυτές οι οικονομικές υποχρεώσεις, το καθαρό κέρδος από την πώληση υπολογίζεται σε περίπου 987 εκατομμύρια λίρες, ποσό που, σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Αμπράμοβιτς σκοπεύει να δωρίσει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Παράλληλα, το συνολικό ποσό των 2,35 δισεκατομμυρίων λιρών παραμένει δεσμευμένο σε τραπεζικό λογαριασμό από το 2022, καθώς ο Αμπράμοβιτς έχει τεθεί υπό κυρώσεις από τη βρετανική κυβέρνηση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει διαφωνία με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα. Ο Αμπράμοβιτς επιθυμεί να διατεθούν για τη στήριξη όλων των θυμάτων του πολέμου, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για βοήθεια μέσα στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τις 17 Μαρτίου, ενδέχεται να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο κατάσχεσης των χρημάτων.