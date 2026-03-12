Η Performance Technologies προχώρησε στην εξαγορά του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της Ascentum, ενισχύοντας τη στρατηγική της για λειτουργική σταθερότητα και βιώσιμη ανάπτυξη. Η συναλλαγή, συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και με καταβολή μετρητών, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 και αφορά την απόκτηση 5.600 εταιρικών μεριδίων της Ascentum.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω εξαγορά εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της Εταιρείας, συμβάλλοντας στη σταδιακή απεξάρτησή της από την αβεβαιότητα των μισθωτικών συμβάσεων και διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα ενιαίων και λειτουργικά κατάλληλων χώρων για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Η εγκατάσταση σε ιδιόκτητο κτιριακό περιβάλλον επιτρέπει στην Εταιρεία να υλοποιήσει στοχευμένες ενεργειακές και λειτουργικές αναβαθμίσεις, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά στις αυξανόμενες στεγαστικές ανάγκες του προσωπικού, το οποίο είχε μεγάλη αύξηση τα τελευταία έτη.

Επιπλέον, η τοποθεσία του ακινήτου, σε άμεση πρόσβαση από μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό), στηρίζει τόσο τη διευκόλυνση των εργαζομένων, όσο και τους στόχους της Εταιρείας για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών.

Επισημαίνεται ότι η κίνηση αυτή δεν εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική εισαγωγής στο χώρο του real estate, αλλά υποστηρίζει τη συνέχεια και την αποτελεσματικότητα των κύριων δραστηριοτήτων της μειώνοντας λειτουργικούς κινδύνους και προσφέροντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα κόστους.

Το τίμημα εξαγοράς της Ascentum ευθυγραμμίζεται με τις τρέχουσες αγοραίες αποδόσεις της περιοχής, όπως αποτυπώνονται στην ανεξάρτητη έκθεση αποτίμησης. Η κίνηση αναμένεται να έχει θετική επίδραση σε μελλοντικές λειτουργικές ταμειακές ροές, καθώς η εξοικονόμηση περίπου 91 χιλιάδων ευρώ ετησίως σε μισθώματα για τη συνολική επιφάνεια των 1.196,78 τ.μ. (δύο υπόγειων χώρων, ισογείου και πρώτου ορόφου) ενισχύει μετρήσιμα τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2024, η Ascentum παρουσίασε κύκλο εργασιών 90.788 ευρώ, καθαρά κέρδη μετά από φόρους 2.220 ευρώ και σύνολο ενεργητικού 901.272 ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Performance Technologies, Διονύσιος Χιντζίδης, δήλωσε σχετικά: «Η απόκτηση της Ascentum εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας για λειτουργική σταθερότητα και βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς η τοποθεσία των ακινήτων της διευκολύνει τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς από εργαζομένους και επισκέπτες, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία προσφέρει, επίσης, άμεση εγγύτητα σε βασικούς εταιρικούς και τραπεζικούς πελάτες. Παράλληλα, η συναλλαγή αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και στη βελτίωση της λειτουργικής μας κερδοφορίας, ενώ διασφαλίζει την απρόσκοπτη κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών επέκτασης των ομάδων μας, προστατεύοντας την Εταιρεία από μελλοντικές αυξήσεις του κόστους μίσθωσης ακινήτων.»