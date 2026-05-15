Τι κάνει η Γιολάντα Καλογεροπούλου όταν στο σπίτι … παίζει η ΑΕΚ; Με ποιον κορυφαίο αθλητή θα ήθελε να πιει καφέ και να κάνει gossip; Και ποιον θα επέλεγε για συμπαίκτη σε ένα ριάλιτι;

Η δημοφιλής ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά Grand Hotel του ANT1, έδωσε τις απαντήσεις στο Allwyn Game Time στο οποίο βρέθηκε καλεσμένη. Με άνεση και αυτοσαρκασμό, μίλησε για την καθημερινότητά της δίπλα στον σύντροφό της, Σταύρο Σβήγκο, ο οποίος είναι φανατικός φίλος της ΑΕΚ, αποκαλύπτοντας πως όταν η ομάδα του παίζει… εκείνη επιλέγει διακριτικά να αλλάζει δωμάτιο.

Δεν παρέλειψε να σχολιάσει τον αγώνα-φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό, που διεξάγεται την Κυριακή (19:30) στην Allwyn Arena, προβλέποντας – με παιχνιδιάρικη διάθεση – νίκη της Ένωσης.

Το κέφι κορυφώθηκε όταν αποδέχθηκε το challenge της Χριστίνας Βραχάλη, επιχειρώντας μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να αναπαραγάγει εμβληματικούς πανηγυρισμούς κορυφαίων αθλητών, όπως του Γιουσέιν Μπολτ, του Κιλιάν Εμπαπέ, του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Νόβακ Τζόκοβιτς, χαρίζοντας απολαυστικές στιγμές.

Το highlight της εμφάνισής της, ωστόσο, ήρθε στο φινάλε, όταν έβαλε τη δική της σφραγίδα δημιουργώντας έναν πρωτότυπο αθλητικό πανηγυρισμό που βάφτισε «Τσα»!

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.