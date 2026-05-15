Μια νέα στάση του Τραμ, στην «καρδιά» της ανανεωμένης Βασιλίσσης Όλγας έχουν πλέον στη διάθεσή τους Αθηναίοι και τουρίστες.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, από σήμερα, Παρασκευή 15/05 επαναλειτουργεί η στάση Τραμ «Ζάππειο» (με κατεύθυνση προς Σύνταγμα) σε νέα θέση επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας.

Η στάση «Ζάππειο», μέχρι πρότινος -και λόγω της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας λειτουργούσε επί της Αρδηττού, κάποιες δεκάδες μέτρα πριν το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Με τη λειτουργία της νέας στάσης, επί της Βασιλίσσης Όλγας, η κυκλοφορία διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη- Σύνταγμα.