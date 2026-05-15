Ο Κιλιάν Μπαπέ τοποθετήθηκε για τον περιορισμένο ρόλο του στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποκαλύπτοντας πως ο Άλβαρο Αρμπελόα τού είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν βρίσκεται πλέον ψηλά στην επιθετική ιεραρχία της ομάδας.

Μετά τη νίκη της Ρεάλ απέναντι στην Οβιέδο, ο Γάλλος σταρ προχώρησε σε δηλώσεις που προκάλεσαν έντονη συζήτηση γύρω από το κλίμα στα αποδυτήρια των «μερένγκες» και τη θέση του στο αγωνιστικό πλάνο.

Απαντώντας στις αποδοκιμασίες που δέχθηκε από μερίδα του κόσμου στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ο Μπαπέ επέλεξε να μιλήσει χωρίς περιστροφές για την κατάσταση που βιώνει και για τον λόγο που δεν έχει σταθερή παρουσία στην ενδεκάδα.

Η πιο ηχηρή του αναφορά αφορούσε τη σειρά προτεραιότητας στην επίθεση, καθώς υποστήριξε πως ο Αρμπελόα του εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί την τέταρτη επιλογή, πίσω από τους Μασταντουόνο, Βινίσιους και Γκονζάλο.

«Είμαι απόλυτα καλά με αυτό. Δεν αγωνίστηκα γιατί ο προπονητής μού είπε πως είμαι ο τέταρτος επιθετικός της ομάδας, πίσω από τον Μασταντουόνο, τον Βίνι και τον Γκονζάλο. Ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω, όμως είναι δική του απόφαση και οφείλω να τη σεβαστώ. Δεν είμαι θυμωμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο τεχνικός της Ρεάλ διέψευσε δημόσια τα λεγόμενα του ποδοσφαιριστή, τονίζοντας στη συνέντευξη Τύπου πως δεν προχώρησε ποτέ σε τέτοια τοποθέτηση.

Ο Μπαπέ αναφέρθηκε επίσης και στο πρόσφατο ταξίδι του στην Ιταλία, το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τον κόσμο, υποστηρίζοντας πως είχε τη σχετική άδεια από τον σύλλογο και πως η κριτική που δέχθηκε ήταν δυσανάλογη, αφού δεν ήταν ο μόνος παίκτης που απουσίαζε από τη Μαδρίτη εκείνες τις ημέρες