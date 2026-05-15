Η Βαλένθια ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή ανατροπή στη σειρά των playoffs, επιστρέφοντας από το 0-2 απέναντι στους «πράσινους» και παίρνοντας την πρόκριση για το Final Four με τρεις διαδοχικές νίκες, σφραγίζοντας το εισιτήριο στο καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι.

Οι Ισπανοί ακολούθησαν τον Ολυμπιακό, τη Φενέρ και τη Ρεάλ στην τελική τετράδα της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό της 22ας Μαΐου, διεκδικώντας θέση στον μεγάλο τελικό.

Από την πλευρά του, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επέλεξε να απαντήσει στους επικριτές του με μια ανάρτηση στο Instagram, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και επιστροφής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Να ξέρετε μόνο πως όλα γυρίζουν πίσω και θα έρθει η μέρα που θα τα ξαναπούμε».

Μαζί με το μήνυμά του, δημοσίευσε και σειρά φωτογραφιών, ανάμεσα στις οποίες ξεχώρισε μία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ είχε ήδη δώσει το σύνθημα για τη συνέχεια, γράφοντας σε δικό του story: «Πάμε για την πλήρη ανατροπή!».

Το μήνυμα του Χέιζ Ντέιβις: «Ενήλικες που χάνουν το μυαλό τους για ένα παιδικό παιχνίδι.

Καλύτερα να προσέχετε πώς μιλάτε εδώ μέσα και τι λέτε για μένα, με αποκαλείτε τα πάντα εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μάνα μου. Αυτό το άθλημα φέρνει και τις πιο φωτεινές στιγμές και τις πιο σκοτεινές καταιγίδες, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με αυτούς τους οπαδούς «του καλού καιρού» που πρέπει να ανεχόμαστε.

Τώρα όλοι το παίζουν Dave Chappelle, λες και το τελευταίο αστείο θα είναι και το τελευταίο που θα ακουστεί, αλλά δεν λειτουργεί έτσι.

Να ξέρετε μόνο πως όλα γυρίζουν πίσω και θα έρθει η μέρα που θα τα ξαναπούμε. Βλέπω πολλή σκυλίσια συμπεριφορά τελευταία, αλλά να θυμάστε: κάθε σκύλος έχει τη μέρα του».