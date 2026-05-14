Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, γνωρίζοντας την ήττα στο πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία από τη Βαλένθια. Το αποτέλεσμα αυτό προκάλεσε έντονη απογοήτευση στο «πράσινο στρατόπεδο», ειδικά από τη στιγμή που η φετινή διοργάνωση διεξάγεται στο T Center.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προχώρησε σε μια αινιγματική ανάρτηση, μιλώντας στον γάτο του Φρι, όπου αναφέρθηκε στις ίδιες ημερολογιακές ημέρες της περσινής χρονιάς που είχαν επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα, αφήνοντας παράλληλα αισιόδοξο μήνυμα για τη συνέχεια και κάνοντας λόγο για πλήρη ανατροπή.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας του μπασκετικού Παναθηναϊκού ανέφερε: «Και πέρυσι αυτές ήταν οι χειρότερες ημέρες θυμάσαι; 14, 15, 16, 17, 18… 28… όλες.Να σου πω. Έχουμε 14 σήμερα. Πέμπτη, πάει να μπει Παρασκευή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τσουπ Σούνιο. Θα τα λύσουμε όλα. Πάμε για την πλήρη ανατροπή. Όλα τούμπα θα τα κάνουμε».