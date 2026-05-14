Αυξημένος αριθμός περιστατικών μηνιγγίτιδας παρατηρείται στην κομητεία Μπέρκσιρ στη νότια Αγγλία, όπου ένας φοιτητής κατέληξε και ακόμη δύο άτομα νοσηλεύονται, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Όπως διευκρινίζει, τρία κρούσματα αφορούν νέους που συνδέονται με κολλέγιο της περιοχής. Ένα εξ αυτών αφορά μηνιγγίτιδα τύπου Β και αναμένονται τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων. Σε ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα μηνιγγίτιδας, έχουν προσφερθεί αντιβιοτικά για προληπτικούς λόγους.

Παθολόγος της περιοχής όπου έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα ανέφερε ότι ο νέος που έχασε τη ζωή του ήταν φοιτητής στο κολλέγιο Χένλι, συμπληρώνοντας πως οι υγειονομικές αρχές έχουν έρθει σε επικοινωνία με όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του.

Οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας επισημαίνουν ότι η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος μεταδίδεται μέσω στενής επαφής και ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλός.

Τον Μάρτιο, επιδημία μηνιγγίτιδας στο Κεντ της Αγγλίας είχε στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους επί συνόλου 27 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, αυξάνοντας τη ζήτηση εμβολίων.