Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, με βασικό αντικείμενο την εκεχειρία που λήγει την Κυριακή, χαρακτηρίστηκαν «θετικές» και θα συνεχιστούν, όπως ήταν προγραμματισμένο, και σήμερα για δεύτερη ημέρα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Είχαμε μια ολόκληρη ημέρα παραγωγικών και θετικών συνομιλιών, που διήρκεσαν από τις 09:00 ως τις 17:00 (σ.σ. τοπικές ώρες· 16:00 ως 00:00 ώρες Ελλάδας). Θα είναι χαρά μας να συνεχίσουμε αύριο και ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα» αφού ολοκληρωθεί η δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων, πρόσθεσε ο αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

