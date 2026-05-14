Έντονη αναστάτωση σημειώθηκε στην περιοχή των Ιμίων, όταν –σύμφωνα με καταγγελίες– Καλύμνιοι ψαράδες ανέφεραν ότι σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής κινήθηκε απειλητικά προς το αλιευτικό τους, στρέφοντας πολυβόλο προς το μέρος τους.

Το STAR έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το περιστατικό, ενώ ο ιδιοκτήτης του σκάφους περιέγραψε αποκλειστικά όσα διαδραματίστηκαν. Όπως υποστηρίζουν οι ψαράδες, το συμβάν σημειώθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, σε απόσταση περίπου 1,7 ναυτικών μιλίων δυτικά των Ιμίων και 2 ναυτικών μιλίων από την Καλόλιμνο, με το τουρκικό σκάφος να πλησιάζει ιδιαίτερα κοντά στο αλιευτικό.

Ο ιδιοκτήτης, Κωνσταντίνος Σαρούκος, δήλωσε ότι το τουρκικό πλήρωμα έστρεψε το όπλο που έφερε στην πλώρη προς το αλιευτικό τους. «Μας γύρισε το πολυβόλο που έχει στην πλώρη, ένα 50άρι, και το έστρεψε πάνω μας. Αυτό γίνεται κάθε μέρα μέσα στα δικά μας νερά. Εδώ στην περιοχή των Ιμίων μάς διώχνουν συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο οπτικό υλικό που κατέγραψαν οι ψαράδες φαίνεται το τουρκικό σκάφος να κινείται σε πολύ κοντινή απόσταση, ενώ, σύμφωνα με τους ίδιους, απομακρύνθηκε μόλις έγινε αντιληπτό ότι το περιστατικό βιντεοσκοπείται. Παρά το σκηνικό έντασης, οι Έλληνες αλιείς δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην περιοχή, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Αντίδραση του Νίκου Δένδια

Από το Αγαθονήσι όπου βρέθηκε, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σχολίασε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι «παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης αλλά, πολλές φορές, ακόμα και της κοινής λογικής». Παράλληλα, επισήμανε πως τέτοιου είδους ενέργειες δεν συνάδουν με το πλαίσιο καλής γειτονίας και συνεργασίας.