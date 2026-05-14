Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομές στη ρωσική παραμεθόρια περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν, όπως γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές. Η συγκεκριμένη περιοχή δέχεται συχνά παρόμοιες επιθέσεις.

Το «γενικό αρχηγείο» της περιφέρειας ανέφερε μέσω Telegram ότι drone έπληξε σπίτι στην κοινότητα Γκράιβοραν, κοντά στα σύνορα, σκοτώνοντας άνδρα και τραυματίζοντας δεύτερο.

Ukraine struck several Russian military targets, including a Tor air defense system in Belgorod Oblast



Russian radar station “Yastreb”, communications system “Redut-2US” in Donetsk Oblast, and a Russian communications hub in Zaporizhzhia Oblast were als… pic.twitter.com/O0IY0HVB4W — GMan | GMan’s Chronicle (@FAB87F) May 14, 2026

Σε άλλο επεισόδιο, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα ανατινάχτηκε κοντά στα σύνορα τραυματίζοντας δυο ανθρώπους.

Ο περιφερειάρχης της Μπιέλγκοροντ Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ ήταν ο ένας από τους δύο αυτοδιοικητικούς αξιωματούχους που ανακοινώθηκε πως εγκαταλείπουν τις θέσεις τους προχθές Τετάρτη. Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ονόμασε υπηρεσιακό περιφερειάρχη στην Μπιέλγκοροντ τον Αλεξάντερ Σουβάεφ, παρασημοφορημένο βετεράνο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.