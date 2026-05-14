Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, το Κίεβο βρίσκεται στο στόχαστρο μεγάλης κλίμακας ρωσικής αεροπορικής επίθεσης, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, οι οποίοι μεταδίδουν ότι στην ουκρανική πρωτεύουσα ακούγονται εκρήξεις αλλά και πυρά από την αντιαεροπορική άμυνα.

«Ο εχθρός πλήττει το Κίεβο με drones και βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, παροτρύνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.

Kyiv.

A russian Shahed drone hits a residential high-rise in the middle of the night.



Explosions are echoing across the city.

The terror continues. pic.twitter.com/mLMqR1ZwJK — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) May 14, 2026

Έπειτα από τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, οι καθημερινές επιδρομές του ρωσικού στρατού εναντίον ουκρανικών πόλεων ξανάρχισαν, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Χθες Τετάρτη οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπέλυσαν «800 drones» εναντίον της χώρας, σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

A massive Russian Geran-2 drone attack is being carried out on Kyiv. Over 130 drones are flying to the city. Strikes have been carried out on the suburbs and nearby cities, such as Brovary.



Earlier, Iskander-M ballistic missiles struck two targets (one of which was the oil… https://t.co/sMTDw3Uu2P pic.twitter.com/m1JEVmXttp — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) May 14, 2026

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 ουκρανοί άμαχοι σκοτώθηκαν και 40.600 τραυματίστηκαν αφότου άρχισε ο πόλεμος, με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022.

⚡️❗️ #Київ #Kyiv:



▪️ В Дарницькому районі пошкоджено житловий будинок. Сталося обрушення конструкцій. Під завалами є заблоковані люди. Необхідні служби слідують на місце.



▪️ В Оболонському районі також фіксуємо наслідки атаки. Є пошкодження нежитлової будівлі, інформація про… pic.twitter.com/MGA7gG4Zom — UKRAINE NEWS UP (@by_Ukraine) May 14, 2026

Το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό έτος για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 αμάχους νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.