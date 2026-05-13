Συγκλονιστικές εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία του Τενεσί καταγράφουν τη δραματική στιγμή όπου αστυνομικός εισβάλλει σε κατοικία που έχει τυλιχθεί στις φλόγες και απεγκλωβίζει μια μητέρα μαζί με τα δύο παιδιά της. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την 1η Μαΐου σε διαμέρισμα στην οδό Cranberry, στην περιοχή Χίξον.

Όπως μεταδίδει το newschannel9, ο αστυνομικός Ρότζερς έφτασε πρώτος στο σημείο της πυρκαγιάς και, όταν ενημερώθηκε από κατοίκους της περιοχής ότι μέσα στο σπίτι βρίσκονταν εγκλωβισμένα άτομα, αντέδρασε άμεσα, παραβιάζοντας την είσοδο με κλωτσιές και εισερχόμενος στο φλεγόμενο κτίριο χωρίς δεύτερη σκέψη.

A Tennessee police officer is being hailed as a hero after rushing into a burning apartment building to rescue a mother and her two children. pic.twitter.com/VQhLgSHxsW — Breaking911 (@Breaking911) May 13, 2026

Παρά τις έντονες φλόγες και τους πυκνούς καπνούς, κατάφερε να οδηγήσει με ασφάλεια εκτός οικίας την 4χρονη Μάρλοου, τον 10χρονο Τσαρλς και τη μητέρα τους Ρέιτσελ Μπλέιλοκ.

Το υλικό από την κάμερα σώματος του αστυνομικού αποτυπώνει τη στιγμή που κινείται μέσα στον καπνό, αρπάζει τη μικρή Μάρλοου και την μεταφέρει εκτός κινδύνου, παραδίδοντάς τη σε πολίτη που βρισκόταν στο σημείο.

Η μητέρα των παιδιών περιγράφει τις δραματικές στιγμές, λέγοντας: «Συνεχίζω να σκέφτομαι, πώς θα κατέβαζα τα δύο παιδιά από τις σκάλες; Απλά την άρπαξε και ήταν πρόθυμος να επιστρέψει μέσα. Και εγώ προσπαθούσα να του πω ότι δεν ήταν κανείς άλλος εκεί, αλλά εκείνος επέστρεφε πάνω».

Όπως σημείωσε, προσπάθησε να τον ευχαριστήσει αργότερα, όμως εκείνος απέφυγε τα εύσημα, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση ως μέρος της καθημερινής του υπηρεσίας: «Προσπάθησα να τον ευχαριστήσω εκείνο το βράδυ, αλλά εκείνος το απέφυγε, σαν να ήταν μια συνηθισμένη μέρα στη δουλειά».

WATCH🚨: “That’s my whole world… That’s my daughter.”

Chattanooga hero Officer Eli Rogers didn’t think twice — he ran straight into a burning apartment to pull a mother and her two children to safety.



Ring video shows Rachel Blaylock screaming “There’s a fire!” as flames took… pic.twitter.com/Udb1V8B4yZ — Officer Lew (@officer_Lew) May 13, 2026

Από την πλευρά της, η γειτόνισσα Έμπονι Κοξ ανέφερε ότι άκουσε φωνές λίγο πριν αντιληφθεί τη φωτιά. Βγαίνοντας έξω είδε το διαμέρισμα να καίγεται και παρακολουθούσε σοκαρισμένη την επιχείρηση διάσωσης. «Σκεφτόμουν, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, κάποιος να τους βγάλει έξω», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο αστυνομικός δεν δίστασε στιγμή να μπει στο φλεγόμενο σπίτι.

«Ήταν ένας πραγματικά γενναίος άνθρωπος. Θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί, αλλά δεν τον ένοιαζε. Συνέχιζε να κλωτσά την πόρτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε σχετική ανάρτηση του Αστυνομικού Τμήματος Τσατανούγκα επισημαίνεται ότι, παρότι οι αστυνομικοί δεν εκπαιδεύονται στην κατάσβεση πυρκαγιών, έχουν ως αποστολή την προστασία της ζωής και της κοινότητας. Στο ίδιο μήνυμα τονίζεται πως ο Ρότζερς αντέδρασε ακαριαία, σώζοντας μια μητέρα και τα δύο παιδιά της, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, με το σώμα να εκφράζει δημόσια την εκτίμησή του για την πράξη του.