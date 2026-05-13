Στο στόχαστρο του Λάκη Λαζόπουλου βρέθηκε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το νέο «Αλ Τσαντίρι», με τον γνωστό σατιρικό δημιουργό να σχολιάζει αιχμηρά τόσο τη στάση του παρουσιαστή απέναντι στον Άδωνι Γεωργιάδη όσο και συγκεκριμένες τοποθετήσεις του για τη Μαρία Καρυστιάνου.

Ο Λάκης Λαζόπουλος απάντησε αρχικά σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή, στο οποίο ο Γιώργος Λιάγκας σχολίαζε την κριτική που είχε δεχτεί σχετικά με τη σχέση του με τον υπουργό Υγείας.

«Κάνε εσύ τη δουλειά τη δική μου! Κάνε αυτό που ξέρεις πολύ καλά να κάνεις, σάτιρα. Ρωτάς, ας πούμε, τον Άδωνι με τρόπο που του δίνεις το δικαίωμα να απαντήσει ευγενικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής του «Αλ Τσαντίρι» στάθηκε στις εκφράσεις που είχε χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Λιάγκας αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιάνου, ασκώντας έντονη κριτική.

«Το “εκμεταλλεύεται η Μαρία Καρυστιάνου”. Το εκμεταλλεύεται, ναι, σκοτώθηκε το παιδί της και το εκμεταλλεύεται; Αυτή είναι η ερώτηση; Δεν ντρέπεσαι, ειλικρινά, γι’ αυτές τις φράσεις που βάζεις δίπλα δίπλα; Θεωρείς σωστό για έναν άνθρωπο, που έχει χάσει το παιδί του, να ρωτάς αν το εκμεταλλεύεται;», είπε σε ιδιαίτερα έντονο ύφος.

Ο Λάκης Λαζόπουλος συνέχισε την τοποθέτησή του, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη σχέση και τον τρόπο επικοινωνίας του Γιώργου Λιάγκα με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Οι φιλίες, Γιώργο, βρίσκονται στο κοινό λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν δύο άνθρωποι. Κατάλαβες γιατί σε λέω φίλο με τον Άδωνι; Μιλάτε την ίδια γλώσσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αμέσως μετά προβλήθηκε απόσπασμα με τον τρόπο που ο Σταύρος Μπαλάσκας έκανε συστάσεις σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στον δημόσιο διάλογο, με τον Λαζόπουλο να σχολιάζει σκωπτικά:

«Δεν τα ‘χετε συνεννοηθεί, να κάνει ο ένας τον καλό μπάτσο και ο άλλος τον κακό μπάτσο; Κάνει πολιτικές και κοινωνικές, λέει, εκπομπές ο Λιάγκας… Που, όλως περιέργως, δεν περιέχουν καθόλου Κοβέσι».